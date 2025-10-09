Топ 5 спасявания от кръга в Елитните групи

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много добри и важни спасявания. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място остана спасяването на Радостин Дунков от Фратрия U17. Въпреки усилията на вратаря, неговият тим загуби гостуването си срещу Спартак (Плевен) с 1:3

На четвърта позиция се нареди Божидар Иванов от Ботев (Пловдив). „Канарчетата“ допуснаха поражение с 0:1 в гостуването си срещу Етър от Елитната група до 16 години.

Почетното трето място зае намесата на Алек Коцев от ЦСКА U18. Вратарят на столичани отрази дузпа, а неговият отбор спечели гостуването си срещу Монтана с 4:0.

В подножието на върха остана Александър Иванов от ЦСКА U15. Стражът на „червените“ имаше важна роля при успеха на неговия тим с 1:0 в домакинството на Славия.

Най-добро спасяване на кръга спечели Добри Рангелов от Национал U16. Вратарят спаси дузпа с което помогна на своя отбор да победи ФК Пловдив с 2:1.