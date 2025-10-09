Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Топ 5 спасявания от кръга в Елитните групи

Топ 5 спасявания от кръга в Елитните групи

  • 9 окт 2025 | 14:00
  • 321
  • 0

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много добри и важни спасявания. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място остана спасяването на Радостин Дунков от Фратрия U17. Въпреки усилията на вратаря, неговият тим загуби гостуването си срещу Спартак (Плевен) с 1:3

На четвърта позиция се нареди Божидар Иванов от Ботев (Пловдив). „Канарчетата“ допуснаха поражение с 0:1 в гостуването си срещу Етър от Елитната група до 16 години.

Академик (Пловдив) остана единственият отбор с пълен актив от точки в Елитната група до 16 години след грешна стъпка на Лудогорец
Академик (Пловдив) остана единственият отбор с пълен актив от точки в Елитната група до 16 години след грешна стъпка на Лудогорец

Почетното трето място зае намесата на Алек Коцев от ЦСКА U18. Вратарят на столичани отрази дузпа, а неговият отбор спечели гостуването си срещу Монтана с 4:0.

В подножието на върха остана Александър Иванов от ЦСКА U15. Стражът на „червените“ имаше важна роля при успеха на неговия тим с 1:0 в домакинството на Славия.

Най-добро спасяване на кръга спечели Добри Рангелов от Национал U16. Вратарят спаси дузпа с което помогна на своя отбор да победи ФК Пловдив с 2:1.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

БФС с голямо дарение за фондация "Слънчеви деца 2024"

БФС с голямо дарение за фондация "Слънчеви деца 2024"

  • 9 окт 2025 | 09:53
  • 2809
  • 4
Академик (Пловдив) остана единственият отбор с пълен актив от точки в Елитната група до 16 години след грешна стъпка на Лудогорец

Академик (Пловдив) остана единственият отбор с пълен актив от точки в Елитната група до 16 години след грешна стъпка на Лудогорец

  • 9 окт 2025 | 09:30
  • 820
  • 0
Александър Димитров разговаря с лидерите в националния отбор

Александър Димитров разговаря с лидерите в националния отбор

  • 9 окт 2025 | 09:25
  • 2138
  • 3
Поляци следят изявите на Питас

Поляци следят изявите на Питас

  • 9 окт 2025 | 09:09
  • 3493
  • 8
Левски постави цена на Марин Петков

Левски постави цена на Марин Петков

  • 9 окт 2025 | 09:04
  • 15674
  • 17
Две столични дербита приковават вниманието в Елитната група до 15 години

Две столични дербита приковават вниманието в Елитната група до 15 години

  • 9 окт 2025 | 09:00
  • 743
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 2119
  • 4
Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

  • 9 окт 2025 | 15:00
  • 1794
  • 2
Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

  • 9 окт 2025 | 15:17
  • 351
  • 0
Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 21847
  • 20
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Над 15 000 продадени билета за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 12:32
  • 7729
  • 19
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

  • 9 окт 2025 | 10:53
  • 18391
  • 11