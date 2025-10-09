Кале ще се бори до последно за световната титла

Двукратният световен шампион Кале Рованпера успя да изненада рали феновете в цял свят с новината, че след края на сезон 2025 ще се оттегли от WRC. Той ще продължи кариерата си в японската Супер Формула, като остава част от семейството на Toyota Gazoo Racing.

Кале обаче декларира, че ще се бори до последно за световната титла този сезон, като три ралита преди края той е на 21 точки зад съотборника си Себастиен Ожие.

Кале Рованпера се отказва от ралитата в края на сезона

„Ще отдам всичко, на което съм способен до края на сезона, за да помогна за спечелването на шампионата при конструкторите и да се боря за титлата при пилотите“, написа Кале в съобщението, с което обяви, че спира с ралитата след края на сезон 2025.

В същия текст Рованпера благодари на най-важните хора, които имат принос за развитието на кариерата му – от семейството му през първия му навигатор Ристо до настоящия му навигатор Йоне Халтунен, отборите, за които и карал и феновете – за постоянната подкрепа и емоциите.

Еванс не се притеснява от това, че Ожие води в класирането

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages