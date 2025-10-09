Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Монегаск влезе в историята с полуфинала си в Шанхай

Монегаск влезе в историята с полуфинала си в Шанхай

  • 9 окт 2025 | 14:04
  • 387
  • 0
Монегаск влезе в историята с полуфинала си в Шанхай

Валентин Вашеро добави още един запомнящ се момент към своята одисея на "Мастърс"-а в Шанхай. Монегаският квалификант надделя над 10-ия поставен Холгер Руне с впечатляваща победа 2:6, 7:6(4), 6:4 в четвъртфиналите на китайския турнир от най-високата категория на ATP.

Въпреки трудното начало, №204 в света Вашеро се задържа в мача през втория сет, а след това премина през физически измъчения датчанин в решителния трети, за да стане вторият най-ниско класиран полуфиналист в историята на „Мастърс“ (от 1990 г. насам). Той е и най-ниско ранкираният полуфиналист през XXI век. С успеха си, постигнат след два часа и 59 минути игра, 26-годишният Вашеро си гарантира и пробив в Топ 100 на световната ранглиста за първи път в кариерата си – като в понеделник ще бъде №92, с 112 места по-напред в класацията на АТР.

„Не дойдох тук като квалификант, а като резерва. Дори не бях сигурен, че ще играя квалификации“, каза Вашеро. „Това е просто невероятно. Предишната победа вече означаваше толкова много за мен. Тази означава още повече.

Братовчеди заедно са на 1/4-финал на "Мастърс"
Братовчеди заедно са на 1/4-финал на "Мастърс"

Беше трудно да не мисля за това при мачбол – и за пробива в Топ 100. Знам, че това е само стъпка, но се опитвах да не гледам класацията през целия турнир. Бях прочел, че ако спечеля, ще вляза в Топ 100, но за мен това е просто невероятно. Не мога да чакам полуфинала. Толкова съм щастлив, живея мечтата.“

В решителния сет Вашеро имаше физическо предимство, докато №11 в света Руне два пъти повика физиотерапевт за масаж на десния си крак. Въпреки че продължи да рискува с ударите си, датчанинът не успя да пробие. Вашеро показа здрави нерви, спасявайки два брейкбола в десетия гейм, и реализира втория си мачбол за най-голямата победа в кариерата си.

Монегаският тенисист вече пет пъти е обръщал мачове от сет пасив в Шанхай (включително два в квалификациите). Сега той ще се бори за първи финал в турнир от ATP тура срещу рекордьора с четири титли в Шанхай Новак Джокович или белгиеца Зизу Бергс.

„В първия сет физически бях шокиран. Това беше ниво над това, с което съм свикнал“, призна Вашеро. „Вече мислех, че Талон Грийкспоор в четвъртия кръг играеше невероятно добре. Саша Бублик знаем как играе – можеш да очакваш всеки удар във всеки момент. Затова е толкова добър.

Но днес бях шокиран от защитата на Руне. Точки, които бих спечелил срещу 90% от играчите, за него бяха просто рутинни топки. Усещах, че влизам за лесно воле, а той връщаше. Така че първият сет беше доста изтощителен. Белите ми дробове буквално крещяха, но това ми помогна за втория сет – направих пауза, освободих се и започнах да играя по-свободно.“

Вашеро, който вече стана първият монегаски четвъртфиналист в турнир „Мастърс“, удължи серията си, реализирайки 2 от 4 възможности за пробив срещу Руне. Той е вторият квалификант, достигнал полуфинал на турнир „Мастърс“ през 2025 г., след като Терънс Атмане го стори в Синсинати през август.

Снимки: Imago

