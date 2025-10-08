Братовчеди заедно са на 1/4-финал на "Мастърс"

Семейната WhatsApp група на Артур Риндеркнеш и Валентин Вашеро кипи от активност по време на "Мастърс"-а в Шанхай. Французинът Риндеркнеш и монегаският тенисист Вашеро са братовчеди и за първи път в кариерата си достигат до четвъртфинал на турнир от сериите "Мастърс".

В сряда Риндеркнеш победи третия си поставен съперник в надпреварата – Ири Лехечка с 6:3, 7:5, за да се присъедини към братовчед си сред последните осем. Вашеро пък надделя във вторник вечер над Талон Грийкспор в три сета.

„Нашата семейна WhatsApp група е доста оживена през последните дни“, каза Риндеркнеш, който след победата си подписа телевизионната камера с посланието „Следвам те, Вал“ и сърчице. „Не мога да се оплача – страхотно е, обединява семейството, макар и онлайн. Всички гледаме мачовете един на друг, много е приятно.“

Family inspiration 🤩



— Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2025

Треньор на Вашеро е неговият полубрат Бенжамен Балере, също бивш професионален тенисист, достигнал №204 в света през юни 2006 г. „В групата има 20-25 души,“ разкри Балере. „Всички обичат тениса – майката на Артур е играла, моята майка също, а майката на Вал е била треньор. Всичко в семейството се върти около тениса – и сега подкрепят Вал и Артур така, както преди подкрепяха мен.“

Риндеркнеш е 6-3 срещу играчи от Топ 20 след юни, след като преди това имаше серия 0-16 от началото на сезон 2023. Той вече победи 28-ия поставен Алекс Микелсен и третия в схемата Александър Зверев. „Сервисът ми беше добър днес и съм много щастлив“, каза французинът, който се изкачва до №43 в световната ранглиста – само на едно място от личния си връх от №42 (октомври 2022).

Вашеро, №204 в света, премина квалификациите и стана първият тенисист от Монако, достигнал четвъртфинал на "Мастърс", както и най-нискокласираният четвъртфиналист в историята на турнира в Шанхай. Той е едва третият квалификант, стигал толкова далеч в надпреварата след Матю Ебдън (2011) и Миша Зверев (2016).

„Тази седмица играе отличен тенис“, каза Риндеркнеш за братовчеда си. „През последните години имаше контузии, но винаги когато е здрав, се представя добре. Радвам се, че показва най-добрия си тенис точно сега. Мисля, че това е само началото.“

26-годишният монегаски тенисист се завърна след тежка травма в дясното рамо, която го извади от игра през втората половина на миналата година. „Имаше момент, когато се страхувахме, че може да не играе тенис две години“, призна Балере.

Вашеро вече се изкачва до №130, а при победа над Холгер Руне в четвъртък ще влезе за първи път в Топ 100 – под №92. „Не можех да осъзная какво правя тази седмица, но след последната победа всичко ме заля – емоции, спомени за трудните моменти, щастието да споделя това с треньора, брат ми и приятелката ми. Това е един от най-хубавите моменти в живота ми“, каза той.

Двамата братовчеди бяха съотборници в университета Texas A&M през 2016–2018 г. „Аз го доведох там“, спомня си Риндеркнеш. „Бях две години по-рано, но имахме прекрасни моменти заедно.“

Сега в Шанхай те ще продължат да се подкрепят взаимно – както и целите им семейства, които следят мачовете от дома.