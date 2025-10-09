Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойкив Гърция

Българинът Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Генов и Ерик Гревелиус (Швеция), поставени под номер 1, загубиха от британците Макс Бейзинг и Джеймс Стори със 7:6(6), 2:6, 5-10 след 108 минути игра.

Българинът и шведът взеха оспорвания първия сет с 8:6 точки след две поредни разигравания в тайбрека, но във втората част Бейзинг и Стори направиха серия от пет последователни гейма, за да изравнят. Така се стигна до решителен шампионски тайбрек, в който британците спечелиха четири точки една след друга и дръпнаха със 7:4 , като до края не позволиха да бъдат застигнати. 23-годишният софиянец все пак си осигури 275 евро и 9 точки за световната ранглиста при дуетите, в която заема 269-ото място.

Друг българин - Димитър Кузманов, беше принуден да прекрати участие в турнира днес заради заболяване.

