  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Физически проблеми сложиха край на участието на Кузманов в Херсонисос

Физически проблеми сложиха край на участието на Кузманов в Херсонисос

  • 9 окт 2025 | 11:11
  • 419
  • 0
Физически проблеми сложиха край на участието на Кузманов в Херсонисос

Българинът Димитър Кузманов прекрати заради физически проблеми участие в турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Поставеният под номер 8 в схемата на сингъл пловдивчанин по-късно днес трябваше да играе във втория кръг срещу квалификанта Раду Албот (Молдова), но се отказа и Албот продължава напред без игра.

В надпреварата на двойки Кузманов и Денис Новак (Австрия) имаха за съперници на четвъртфиналите този следобед Давид Поляк (Чехия) и Макс Вестфал (Франция), които също се класираха в следващата фаза без да излизат на корта.

При дуетите Антъни Генов (България) и Ерик Гревелиус (Швеция) са поставени под номер 1 и на четвъртфиналите играят в момента срещу британците Макс Бейзинг и Джеймс Стори.

