ПАОК обяви привличането на Николай Къртев

Гръцкият елитен волейболен клуб ПАОК обяви привличането на българския централен блокировач Николай Къртев.

30-годишният Къртев, който през миналия сезон спечели титлата и националната купа на Чехия с тима на Лви Прага, става съотборник на сънародника си Николай Колев, който ще играе в тима от Солун във втора поредна кампания.

"Много съм щастлив, че се присъединявам към ПАОК. Горд съм, че ще играя за такъв клуб, един от най-големите в Гърция. Вярвам, че присъствието на Колев в състава ще направи адаптацията ми много бърза, защото освен сънародник, той е и добър мой приятел", коментира 204-сантиметровият волейболист.

"Идването ми в ПАОК е в сезона, в който клубът ще празнува 100-годишен юбилей. Това ми дава допълнителна мотивация и искам да запиша името си в богатата история на ПАОК и особено в предстоящата кампания. Нямам търпение да започнем и да спечелим трофеи", добави той.

Къртев е играл зад граница също така във френския Тулуза и в турския Аркас Спор Измир, а в България е защитавал цветовете на Виктория Волей, Монтана, Нефтохимик, Хебър и Локомотив Пловдив. Той има и мачове в националния отбор на България, но не беше част от селекцията на "трикольорите", която спечели сребърен медал на Световното първенство в Тайланд в края на септември.

ПАОК през миналия сезон достигна до финала в турнира за купата на Гърция, а в първенството отпадна на полуфиналите.