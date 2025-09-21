Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ето къде ще продължи кариерата си един от на-добрите български централни блокировачи

Ето къде ще продължи кариерата си един от на-добрите български централни блокировачи

  • 21 сеп 2025 | 15:30
  • 689
  • 0
Ето къде ще продължи кариерата си един от на-добрите български централни блокировачи

Един от най-добрите български централен блокировачи Николай Къртев, който през миналия сезон спечели Купата и шампионската титла на Чехия с Лъвове (Прага) ще продължи кариерата си шампионата на Гърция.

Николай Къртев и Прага са шампиони на Чехия
Николай Къртев и Прага са шампиони на Чехия

Високият 204 сантиметра волейболист, който през изминалия сезон стана блокировач №1 в шампионата на Чехия, е много близо до договор с гръцкия гранд ПАОК (Солун), научи Sportal.bg.

Къртев, който преди ден навърши 30 години, ще бъде съотборник с друг български волейболист - Николай Колев, който за втори пореден сезон ще играе за ПАОК.

Очаква се от клуба съвсем скоро да обявят трансфера на Николай Къртев в ПАОК.

Тимът, който е воден от Йошко Миленкоски, ще разчита и на трима кубинци през новия сезон - диагоналът Фернандо Ернандес, посрещачът Алберто Торес и централният блокировач Хосе Масо Алварес.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Руси Желев: Мечтаем за медали от Световното

Руси Желев: Мечтаем за медали от Световното

  • 21 сеп 2025 | 15:39
  • 1045
  • 1
Валяците Перник записа победа в мач от полуфиналната фаза от турнира за Купа България по ръгби 15

Валяците Перник записа победа в мач от полуфиналната фаза от турнира за Купа България по ръгби 15

  • 21 сеп 2025 | 14:07
  • 376
  • 0
Владо Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат

Владо Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат

  • 21 сеп 2025 | 13:27
  • 5462
  • 4
Марсело Мендес: Това бе последният ми мач начело на Аржентина! Отборът има голямо бъдеще

Марсело Мендес: Това бе последният ми мач начело на Аржентина! Отборът има голямо бъдеще

  • 21 сеп 2025 | 13:21
  • 909
  • 0
Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

  • 21 сеп 2025 | 12:06
  • 11433
  • 10
Андреа Джани помоли Бартелми Шинениезе да излее вода на пода, за да спечели повече почивка

Андреа Джани помоли Бартелми Шинениезе да излее вода на пода, за да спечели повече почивка

  • 21 сеп 2025 | 10:26
  • 4387
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Миньор (Перник) 2:3 Фратрия, "братлетата" вкараха три за десет минути

Миньор (Перник) 2:3 Фратрия, "братлетата" вкараха три за десет минути

  • 21 сеп 2025 | 16:25
  • 6504
  • 1
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

  • 21 сеп 2025 | 15:40
  • 10973
  • 12
Пелегрини най-после получи шанс от Гасперини и донесе победа на Рома в дербито с Лацио

Пелегрини най-после получи шанс от Гасперини и донесе победа на Рома в дербито с Лацио

  • 21 сеп 2025 | 15:28
  • 7914
  • 7
Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

  • 21 сеп 2025 | 12:06
  • 11433
  • 10
Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

  • 21 сеп 2025 | 07:33
  • 5531
  • 38
Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

  • 21 сеп 2025 | 07:48
  • 4517
  • 6