Ето къде ще продължи кариерата си един от на-добрите български централни блокировачи

Един от най-добрите български централен блокировачи Николай Къртев, който през миналия сезон спечели Купата и шампионската титла на Чехия с Лъвове (Прага) ще продължи кариерата си шампионата на Гърция.

Николай Къртев и Прага са шампиони на Чехия

Високият 204 сантиметра волейболист, който през изминалия сезон стана блокировач №1 в шампионата на Чехия, е много близо до договор с гръцкия гранд ПАОК (Солун), научи Sportal.bg.

Къртев, който преди ден навърши 30 години, ще бъде съотборник с друг български волейболист - Николай Колев, който за втори пореден сезон ще играе за ПАОК.

Очаква се от клуба съвсем скоро да обявят трансфера на Николай Къртев в ПАОК.

Тимът, който е воден от Йошко Миленкоски, ще разчита и на трима кубинци през новия сезон - диагоналът Фернандо Ернандес, посрещачът Алберто Торес и централният блокировач Хосе Масо Алварес.