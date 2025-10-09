Популярни
Дея копира Бленджини с 3 четворки, Кадеду променя Нефтохимик

  • 9 окт 2025 | 11:25
  • 385
  • 0

Бургаските "Нефтохимик" и "Дея Спорт" ще се възползват от печелившата тактика на националния отбор, спечелил сребърните медали на световното първенство по волейбол във Филипините.

Двата тима са домакини

на турнир "Бургас 2025" в зала "Бойчо Брънзов" в сряда и четвъртък. "Дея" ще копира Джанлоренцо Бленджини и ще играе с 3 четворки. В ролята на посрещачи ще бъдат "старата пушка" Валентин Братоев и новите  попълнения Цветелин Цветанов и косоваря Ерион Байрами.

Диагоналът на младежкия нацнонален отбор до 22 години  Георги Бъчваров лекуваше контузия и тренира от 2 дни.

Ветеранът Николай Учиков не е играл повече от една година, след като официално се беше отказал, има натрупани килограми и му трябва още време, за да върне спортната си форма.

Болежки в кръста отскоро тормозят завърналият се от "Нефтохимик" в "Дея" разпределител Георги Братоев, който очаква сеанс при чакръкчия.

Дясната ръка на Джанлоренцо Бленджини в националния, Франческо Кадеду от една седмица се върна към клубните си ангажименти с "Нефтохимик". 51-годишният италианец има намерение да внесе промени при бургазлии, заимствани от съвместната си работа със сънародника си Кико през цялото лято.

“24 часа”

