Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

НАЦИОНАЛИТЕ ПО БОКС С РАВНОСМЕТКА НА СВЕТОВНОТО, КЪДЕТО РАМИ КИУАН И РАДОСЛАВ РОСЕНОВ СПЕЧЕЛИХА СРЕБРО И БРОНЗ
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Георги Братоев се завръща в Дея спорт

Георги Братоев се завръща в Дея спорт

  • 16 сеп 2025 | 11:55
  • 448
  • 0

Бившият национал Георги Братоев се завръща в отбора на Дея спорт, след като преди дни се раздели с другия бургаски отбор Нефтохимик 2010.

Нефтохимик 2010 се раздели с Георги Братоев
Нефтохимик 2010 се раздели с Георги Братоев

37-годишният разпределител се включи на пълни обороти в тренировките на тима, с който ще започне четвърти сезон, като в този период има спечелена Купа на България и бронзови медали в efbet Супер Волей.

Иранските гиганти на Дея пристигнаха, тимът е. в почти пълен състав
Иранските гиганти на Дея пристигнаха, тимът е. в почти пълен състав

"С Георги се разбрахме. Освен играч, ще има важна роля да помага в тренировките за израстването на другите ни два млади перспективни разпределители, сред които е и националът до 19 години Иван Узунов. Забранено му е да спори със съдии и съперници. Той е наясно, че това само вреди на него и отбора. Доста е надъхан", заяви пред "24 часа" собственикът и президент на Дея д-р Александър Маджуров.

Капитан на отбора ще бъде Валентин Братоев. В началото на октомври Дея ще се пусне на турнир в зала "Бойчо Брънзов", организиран от Нефтохимик, с участието още на Берое и Черно море.

Велизар Маджаров, 24chasa.bg

Следвай ни:

Още от Волейбол

Нидерландия победи Румъния и продължава напред на Мондиал 2025

Нидерландия победи Румъния и продължава напред на Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 19:53
  • 2246
  • 1
Българин игра за Катар! Полша на 1/8-финала на Мондиал 2025

Българин игра за Катар! Полша на 1/8-финала на Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 19:30
  • 4816
  • 0
САЩ разгроми Португалия във важен двубой за България

САЩ разгроми Португалия във важен двубой за България

  • 15 сеп 2025 | 18:53
  • 10145
  • 0
България остава №12 в световната ранглиста на FIVB

България остава №12 в световната ранглиста на FIVB

  • 15 сеп 2025 | 18:29
  • 3352
  • 0
Жига Щерн: И късметът ни свърши, за да вземем 2 точки

Жига Щерн: И късметът ни свърши, за да вземем 2 точки

  • 15 сеп 2025 | 17:33
  • 2474
  • 0
Яни Ковачич: Бяхме близо до победата, но българите имаха малко повече късмет

Яни Ковачич: Бяхме близо до победата, но българите имаха малко повече късмет

  • 15 сеп 2025 | 17:26
  • 1545
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 3227
  • 1
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 12241
  • 8
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 14674
  • 43
Пресконференция на героите от Световното по бокс

Пресконференция на героите от Световното по бокс

  • 16 сеп 2025 | 11:47
  • 1862
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 364272
  • 3
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 7498
  • 3