Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ловеч
  3. Кишишев: Литекс го няма вече за съжаление, беше трън в очите на останалите

Кишишев: Литекс го няма вече за съжаление, беше трън в очите на останалите

  • 9 окт 2025 | 14:52
  • 571
  • 4

Бившият национал Радостин Кишишев изрази съжаление пред Sportal.bg, че Гриша Ганчев се оттегли от футбола и че Литекс, с който стана трикратен шампион на България престана да съществува. Тинката спечели титлата с "оранжевите" през 1998, 1999 и 2009 г. През 2024 г. Ганчев се оттегли окончателно от ловешкия футбол - Литекс смени името си на Ловеч, а клубният цвят беше променен от оранжево на виолетово.

Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават
Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

"Да, Литекс го няма вече за съжаление. Беше един много добре структуриран клуб, който беше трън в очите на останалите големи отбори в България. Литекс разби хегемонията на Левски и ЦСКА. Българският футбол загуби, че Гриша Ганчев се оттегли", заяви бургазлията.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

БФС с голямо дарение за фондация "Слънчеви деца 2024"

БФС с голямо дарение за фондация "Слънчеви деца 2024"

  • 9 окт 2025 | 09:53
  • 2817
  • 4
Академик (Пловдив) остана единственият отбор с пълен актив от точки в Елитната група до 16 години след грешна стъпка на Лудогорец

Академик (Пловдив) остана единственият отбор с пълен актив от точки в Елитната група до 16 години след грешна стъпка на Лудогорец

  • 9 окт 2025 | 09:30
  • 823
  • 0
Александър Димитров разговаря с лидерите в националния отбор

Александър Димитров разговаря с лидерите в националния отбор

  • 9 окт 2025 | 09:25
  • 2141
  • 3
Поляци следят изявите на Питас

Поляци следят изявите на Питас

  • 9 окт 2025 | 09:09
  • 3498
  • 8
Левски постави цена на Марин Петков

Левски постави цена на Марин Петков

  • 9 окт 2025 | 09:04
  • 15693
  • 17
Две столични дербита приковават вниманието в Елитната група до 15 години

Две столични дербита приковават вниманието в Елитната група до 15 години

  • 9 окт 2025 | 09:00
  • 744
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 2144
  • 4
Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

  • 9 окт 2025 | 15:00
  • 1828
  • 2
Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

  • 9 окт 2025 | 15:17
  • 430
  • 0
Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 21910
  • 20
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Над 15 000 продадени билета за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 12:32
  • 7774
  • 19
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

  • 9 окт 2025 | 10:53
  • 18477
  • 13