Кишишев: Литекс го няма вече за съжаление, беше трън в очите на останалите

Бившият национал Радостин Кишишев изрази съжаление пред Sportal.bg, че Гриша Ганчев се оттегли от футбола и че Литекс, с който стана трикратен шампион на България престана да съществува. Тинката спечели титлата с "оранжевите" през 1998, 1999 и 2009 г. През 2024 г. Ганчев се оттегли окончателно от ловешкия футбол - Литекс смени името си на Ловеч, а клубният цвят беше променен от оранжево на виолетово.

"Да, Литекс го няма вече за съжаление. Беше един много добре структуриран клуб, който беше трън в очите на останалите големи отбори в България. Литекс разби хегемонията на Левски и ЦСКА. Българският футбол загуби, че Гриша Ганчев се оттегли", заяви бургазлията.