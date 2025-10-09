Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

Отборът на Макаби Тел Авив победи със 103-90 Апоел Тел Авив като гост в мач от третия кръг на Евролигата, изиграл се снощи в "Арена София" пред около 4000 зрители по трибуните.



Голяма част от запалянковците бяха фенове на "червените", като допринесоха за страхотна атмосфера в спортното съоръжение, но техният отбор не успя да им отвърне с успех, както правеше през първите два кръга в "турнира на богатите". "Жълтите" пък достигнаха до историческа първа победа в израелското дерби в Евролигата. А ето и как звездите на двата отбора коментираха срещата пред медиите.

За отбора на Апоел пред камерите застанаха Колин Малкълм и Илайджа Брайънт, като двамата разкриха къде точно е сбъркал техният тим.

От другия лагер с приповдигнато настроение говориха главните "виновници" за успеха на Макаби - Лони Уокър, Джефри Даутин и Ошей Брисет.

На пресконференцията след срещата пък старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис отговори на всички неудобни въпроси свързани от журналистите.

