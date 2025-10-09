Итудис: Представянето ни в защита не беше на ниво и ни коства победата

Димитрис Итудис сподели мнението, че грешките в защита са изиграли основна роля за загубата на неговия Апоел Тел Авив с 90:103 от Макаби Тел Авив в израелско дерби от третия кръг на Евролигата.

"Добър вечер на всички. Бих искал да поздравя Макаби за победата, те бяха по-добрият отбор. Ние не заслужавахме да спечелим по начина, по който изиграхме мача", започна Итудис.

Наставникът на Апоел бе запитан дали не само лошата защита, но и проявата на арогантност на играчите му е изиграла роля за поражението.

"Не, нямаше арогантност. Бяхме слаби в защита, поемам отговорността за това. Виждах, че може да се стигне до това, просто сме на старта на сезона и все още не сме отборът, който искаме да бъдем. Това е нещо нормално. Казвах това на моите играчи, както и на вас, журналистите, когато печелехме — 2-0 в Евролигата и 4-0 за Суперкупата на Израел. Все още не сме там, където искаме да бъдем, и това е нормално. Нужно ни е време, нужни са ни точно такива мачове. За съжаление се случи в дербито и искам да отправя директно послание към нашите фенове — ще направим всичко, за да ги накараме да се гордеят и правим всичко, за да се гордеят. Днес не заслужавахме победата. Това е добър урок за нас и трябва отново да се вдигнем на крака. И ще го направим", каза Итудис.

Специалистът изрично подчерта, че арогантността в никакъв случай не е била причина за загубата, като той отрече и за миг неговият отбор да я е проявил.

"Думата арогантност не е в моя речник. Нито в живота, нито в баскетбола. Тъкмо обратното. Когато имахме първото си събрание, сега мога да говоря, за да се подготвим за този мач с Макаби, изгледахме как Париж не им позволи да играят. Така че не сме били арогантни. Имахме три добри видео сесии с цел да подготвим нашия отбор за това, което ни чака. Защото Макаби има своите качества, както и всеки отбор в Евролигата, особено Макаби", каза още Итудис.

Наставникът на символичните домакини, които приеха мача в София заради извънредната военна обстановка в Израел, сподели, че поне в атакуващия аспект неговите играчи са се представили на ниво.

"Не играхме в защита. Не показахме това, което се иска. В хода на мача се опитахме да променим стратегията, но тук не говорим за стратегия, а за нещо съвсем различно. Не бяхме на нужното ниво по отношение на комуникацията ни на терена, на твърдостта, с която играхме, също и стратегически. Има много ключови моменти в един мач, но мисля, че повратната точка днес бе при 65:64 за нас — те направиха серия от 9:0 с два фаула, които имаха да дават. Вкараха ни три тройки, предимно в лицето ни, при повечето — без да се опитаме да им попречим. 14 тройки е огромна бройка, те заслужаваха да спечелят. Не можем да допускаме да ни вкарат 103 точки. В офанзивен план бяхме на ниво — 90 точки, но не и в защита", уточни Итудис.

Итудис бе запитан и дали роля за загубата е изиграла настървеността на отбора на Макаби, който влезе в двубоя с баланс от 0 победи и 2 загуби в Евролигата.

"Да, да, те играеха за живота си, заслужаваха да спечелят, със сигурност, съгласен съм с вас. Ние също искахме да победим, не ме разбирайте погрешно. Искахме много силно победата. Не заслужавахме да спечелим по начина, по който играхме днес", сподели Итудис.

Итудис сподели мнението си, че вината за загубата е на целия отбор, след като бе запитан за представянето на отделни свои играчи.

"Това е отборна загуба. Не се дължи нито на Мотли, който беше споменат, нито на Васа", акцентира Итудис.

След това треньорът на Апоел още веднъж подчерта за грешките в защита, които са наклонили везните в ответната страна.

"Днес просто в дефанзивен план не бяхме на ниво. Ако искате да обвините мен, добре, дайте да продължим нататък. ОК, имате право, ако искате да ме посочите с пръст, няма проблеми. Ще се борим. Това беше добър урок за нас. Случи се в дербито с Макаби, не искахме да се случи така, подготвяхме се за това дерби, но все пак това е само един мач от Евролигата. На това ниво, в Евролигата, грешките се наказват. А ние направихме много грешки", добави още Итудис.

Накрая треньорът каза и какви са поуките, които той и отборът му ще извлекат от този двубой.

"Не бих казал, че мога да извлека някакви позитиви освен факта, че се опитахме да се преборим и показахме някои добри неща, както казах, имахме някои добри моменти с плюс 5 точки аванс, но веднага губехме преднината си. Разбира се, че имаше позитивни неща, но повярвайте ми, ще изгледаме сега на запис целия мач с отбора и в следващите дни ще се подготвим и ще извлечем точните поуки, които ни даде този мач за този конкретен период от сезона. Продължаваме да опитваме да изградим нещо", завърши Итудис.