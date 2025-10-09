Популярни
  Баскетбол
  Евролига
  3. Евролига
  Ошей Брисет: Постигнаме победа срещу много силен съперник

Ошей Брисет: Постигнаме победа срещу много силен съперник

  • 9 окт 2025 | 01:10
  • 97
  • 0

Ошей Брисет говори след победата на своя Макаби Тел Авив срещу градския съперник Апоел Тел Авив в срещата от третия кръг на Евролигата.

"Чувствам се отлично. След лошия старт стигнахме до първа победа като гост срещу много силен съпеник. Всички сме много щастливи", започна Брисет.

Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"
Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"

Срещата се игра пред около 4000 зрители в зала “Арена София”.

"Бяхме агресивни и всеки един от нас вярваше в себе си. Като цяло отборът стоеше отлично тактически на игрището, и както казах, бяхме агресивни в атака", каза Брисет.

Това бе първи успех за Макаби от началото на сезона в турнира, след като тимът бе допуснал две поражения в първите два кръга.

"Чувстваме се отлично. Сега ще си починем и ще започенм подготовка за следващите мачове", каза още Брисет.

Накрая състезателят бе запитан и за представянето на Джеф Даутин, който успя да вкара три поредни пъти от зоната на трите точки.

Най-интересното около дербито Апоел - Макаби със Sportal.bg
Най-интересното около дербито Апоел - Макаби със Sportal.bg

"О, да. Той се включи чудесно и ни поведе към победата. Сега всички ще научат името му. Той не започна като титуляр, но влезе и направи това, което трябваше. Целият тим се представи на високо ниво", завърши Брисет.

