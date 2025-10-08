На живо от София: Следете със Sportal.bg всичко най-интересно около дербито Апоел - Макаби

Апоел Тел Авив се изправя срещу Макаби Тел Авив във вълнуващо дерби от третия кръг на Евролигата. Двубоят започва в 21:05 часа в "Арена София", а Sportal.bg ще ви запознае с всичко най-интересно преди, по време и след края на двубоя.

През миналата седмица воденият от гръцкия специалист Димитрис Итудис тим срази в родната столица убедително Барселона в първия кръг и днес ще се опита да запише втори пореден успех на българска земя, както и общо трети от началото на турнира. Апоел е лидер във временното класиране, докато Макаби е с две поражения дотук и също ще е крайно мотивиран за победа тази вечер.

С всички интересна неща, свързани с мача, можете да се запознаете чрез видеата, които ви предлагаме.

Снимки: Sportal.bg