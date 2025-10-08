Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. На живо от София: Следете със Sportal.bg всичко най-интересно около дербито Апоел - Макаби

На живо от София: Следете със Sportal.bg всичко най-интересно около дербито Апоел - Макаби

  • 8 окт 2025 | 19:40
  • 1269
  • 0

Апоел Тел Авив се изправя срещу Макаби Тел Авив във вълнуващо дерби от третия кръг на Евролигата. Двубоят започва в 21:05 часа в "Арена София", а Sportal.bg ще ви запознае с всичко най-интересно преди, по време и след края на двубоя.

През миналата седмица воденият от гръцкия специалист Димитрис Итудис тим срази в родната столица убедително Барселона в първия кръг и днес ще се опита да запише втори пореден успех на българска земя, както и общо трети от началото на турнира. Апоел е лидер във временното класиране, докато Макаби е с две поражения дотук и също ще е крайно мотивиран за победа тази вечер.

С всички интересна неща, свързани с мача, можете да се запознаете чрез видеата, които ви предлагаме.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Евролига

Нови проблеми в Олимпиакос преди мача с Дубай

Нови проблеми в Олимпиакос преди мача с Дубай

  • 8 окт 2025 | 16:11
  • 565
  • 0
Бруно Кабокло ще пропусне още няколко месеца заради операция на гърба

Бруно Кабокло ще пропусне още няколко месеца заради операция на гърба

  • 8 окт 2025 | 14:42
  • 349
  • 0
Български национал остава без треньор

Български национал остава без треньор

  • 8 окт 2025 | 13:41
  • 558
  • 0
Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 07:00
  • 11446
  • 9
Димитрис Итудис: Всички отбори са трудни за побеждаване

Димитрис Итудис: Всички отбори са трудни за побеждаване

  • 7 окт 2025 | 21:45
  • 6667
  • 0
Крис Джоунс: Очакваме страхотна атмосфера с много енергия

Крис Джоунс: Очакваме страхотна атмосфера с много енергия

  • 7 окт 2025 | 21:01
  • 2259
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 944
  • 1
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 3699
  • 7
Очаквайте на живо: Апоел срещу Макаби в супердерби от Евролигата в София!

Очаквайте на живо: Апоел срещу Макаби в супердерби от Евролигата в София!

  • 8 окт 2025 | 20:00
  • 1102
  • 0
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 8299
  • 15
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 12960
  • 42
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 43179
  • 57