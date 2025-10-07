Босът на Апоел с интересно разкритие за една от звездите на отбора

Собственикът на баскетболния Апоел Тел Авив, който играе домакинските си мачове от Евролигата на българска земя - Офер Янай, разкри в специализирания подкаст Euro Insiders подробности за процеса, довел до пристигането на сръбската звезда Василие Мичич в израелския клуб. Янай заяви, че към плеймейкъра е имало по-солидни във финансово изражение оферти, отколкото тази на Апоел.

"Има пари, но страстта и визията са все по-малко. Ако имаш страст и визия, значи искаш да си част от историята. Ето, да вземем за пример Мичич. Реал Мадрид му предложи повече пари, но той избра нас. Дойде при нас, защото знаеше, че ако отиде в Реал Мадрид, ще спечели Евролигата, но ако дойде в Апоел, той ще бъде този, който създава всички промени на клубно ниво за по-дълъг период от време. Да превърне топ отбор от Еврокъп в кандидат за Евролигата и може би дори повече... От него зависи", коментира босът на Апоел Тел Авив.

На определен етап преговорите са били прекъснати поради прекомерни финансови искания от страна на играча, разкри още босът на Апоел. “Обикновено съм много разумен човек, но имам и тази мистична страна... Има неща в живота, които не са рационални. Когато за първи път прекратихме преговорите, казах на Васа, че иска твърде много пари, че разбирам, че няма да дойде в Апоел. Имал съм няколко ситуации в живота си, в които можех да видя бъдещето и знаех какво ще се случи. Казах му, че съм видял, че ще играе за Апоел, но след това ми стана ясно, че това е било измамно първия път. Казах му го и се сбогувахме, всеки пое по свой собствен път. Е, тогава Васа ми изпрати съобщение и бързо подписахме договора, въпреки че се случи много късно, в три часа през нощта”, разказа още собственикът на Апоел Тел Авив.

Освен голямата заплата, за която се смята, че възлиза на 6 милиона долара на година, Василие Мицич е станал и акционер в израелския клуб. "Това не са класически акции, защото ФИБА ограничава подобни транзакции, а по-скоро минава през определен фонд. Васа е умен човек. Колко струват акциите на Апоел сега? Около 55 000 000 евро. Ако Апоел стане постоянен член на Евролигата, стойността ще се удвои или утрои. А какво ще стане, ако дойде НБА Европа? Тогава стойността на Апоел ще бъде десетократно, ако не и 20-30 пъти по-висока. Васа разбра всичко това. Той се съгласи, че заплатата му ще бъде по-ниска, но че ще получава, да речем, милион евро в акции. След три години може да е 30 000 000 евро. След това споразумение още няколко играчи изразиха желание част от заплатата им да бъде изплатена в акции", завърши с усмивка Офер Янай.

Снимки: Sportal.bg