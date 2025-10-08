Популярни
Сабаленка с критики към метеорологичните условия в Ухан

  • 8 окт 2025 | 23:35
  • 183
  • 0
Сабаленка с критики към метеорологичните условия в Ухан

Четирикратната шампионка от Големия шлем и номер едно в света Арина Сабаленка, сподели мнението си за метеорологичните условия на турнира от WTA-1000 в Ухан, отбелязвайки, че турнирът в Китай е много по-влажен от US Open.

Сабаленка продължава напред в Ухан
Сабаленка продължава напред в Ухан

„Честно казано, мислех, че ще е доста влажно на US Open тази година, но когато пристигнах тук, осъзнах, че изобщо не е влажно! Влажността тук е просто безумна, условията са невероятно тежки. Подготвих се добре в Гърция и пристигнах тук четири или пет дни преди началото, за да свикна с тези условия. ... Мисля, че съм готова“, цитира пресслужбата на WTA думите на Сабаленка.

Арина Сабаленка се класира за третия кръг на турнира в Ухан, където ще се изправи срещу рускинята Людмила Самсонова. Мачът е насрочен за утрешния 9-и октомври (четвъртък).

