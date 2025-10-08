Популярни
  3. Какъв е бил дeвизът на италианските волейболисти за полуфинала и финала на Световното

Какъв е бил дeвизът на италианските волейболисти за полуфинала и финала на Световното

  • 8 окт 2025 | 19:30
  • 514
  • 0

Стана ясно какъв е бил дивизът на волейболистите от италианския национален отбор по волейбол за финалните два сблъсъка на „Скуадра адзура“ на Световното първенство във Филипините.

На полуфинала тимът на Италия се изправи срещу състава на Полша, но не срещна особени затруднения и се наложи с 3:0 гейма. На финала опонент на „Скуадра адзура“ беше България, която се опълчи и успя да вземе гейм, но силите на „лъвовете“ не стигнаха за нещо повече.

Президентът на Италия прие световните шампиони по волейбол за мъже и жени
Президентът на Италия прие световните шампиони по волейбол за мъже и жени

Днес двата национални отбора на Италия по волейбол, за мъже и жени, бяха приети от италианския президент Серджио Матарела да отпразнуват звездно световните си титли. По време на тази визита стана ясно и какъв е бил дивизът на мъжкия състав за последните два мача, който е бил измислен от техния селекционер Фердинандо Де Джорджи: „Забавлявайте се, борете си и издръжте“.

