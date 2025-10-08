Популярни
Президентът на Италия прие световните шампиони по волейбол за мъже и жени

  • 8 окт 2025 | 18:27
  • 325
  • 0

Италианският президент Серджио Матарела прие в своята резиденция в Рим националните отбори на Италия по волейбол за мъже и жени, които в рамките на последните два месеца спечелиха световните титли в двата пола.

Първо воденията от легендата на волейбола Хулио Веласко триумфира на шампионата в Тайланд, побеждавайки тима на Турция с 3:2 гейма в спора за златото. След това мъжкият тим на „Скуадра адзура“, воден от Фердинандо Де Джорджи, спечели втора поредна титла на шампионата във Филипините, побеждавайки с 3:1 отбора на България във финалния двубой в Манила.

„Вие бяхте и сте страхотни – каза Матарела към двата представителни отбора на Италия. – Цялата страна ви следеше и ви е благодарна. Финалите бяха вълнуващи. Благодаря на двамата ви лидери Хулио и Фердинандо и се възхищавам на тяхното спокойствие, което им позволяваше да ви дават съвети в най-напрегнатите моменти по време на почивките.“

Снимки: FIPAV

