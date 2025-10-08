Феликс Оже-Алиасим е четвъртфиналист в Шанхай

Феликс Оже-Алиасим спечели с 6:4, 6:2 срещу Лоренцо Музети в четвъртия кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Шанхай, който е с награден фонд 9.193 милиона щатски долара. Поставеният под номер 12 канадец ще играе на четвъртфиналите срещу 54-ия в света Артюр Риндернех от Франция.

Оже-Алиасим реализира три от шестте си възможности за пробив и спечели в рамките на 85 минути. Това бе изключително важна победа за канадеца, който се доближи на 530 точки от осмия в света Музети в надпреварата за класиране на Финалния турнир на АТР. В него ще играят именно играчите в топ 8 в края на тенис сезона.

"Днес видяхте вдъхновения Феликс. Играех бързо, а в очите ми топката летеше бавно. Странно е, когато изпаднеш в такова състояние", заяви той.

"От доста време се опитвам да достигна това ниво и днес не само успях, а и го показах за цял мач срещу много силен противник. Всичко това е много, много различно от тренировките. Щастлив съм, тъй като щом съм способен да играя по този начин, значи предстоят добри дни", каза още канадецът, цитиран от АТП.

Преди Шанхай, Оже-Алиасим игра на четвъртфинал в Синсинати и на полуфинал на откритото първенство на САЩ. Днес той записа 24 печеливши удара, включително седем аса, а освен това отрази всички три възможности на Музети да стигне до пробив. Канадецът е допуснал само един брейк от 29-те му гейма в Шанхай.

Риндернех достигна четвъртфиналите с победа с 6:3, 7:6(5) срещу поставения под номер 15 Иржи Лехецка. Французинът записа девет аса и 25 печеливши удара, а освен това не позволи на съперника си да достигне разиграване за пробив. Той реализира един от собствените си три шанса, след което загуби само една точка на собствен сервис в тайбрека на втория сет.

Алекс Де Минор записа 50-а победа за сезона, след като се наложи със 7:5, 6:2 срещу Нуно Борхес в друг четвъртфинал в Шанхай. Преди него границата от 50 успеха за годината постигнаха само Карлос Алкарас (67) и Тейлър Фриц (50). Австралиецът обаче е лидер в професионалния тенис тур на твърди кортове с 37 победи.

Де Минор стана третият с 50 победи за сезона

В следващия си мач поставеният под номер 7 Де Минор ще срещне руснака Даниил Медведев, който преодоля схващания и надви със 7:6(6), 6:7(1), 6:4 Лърнър Тиен. 29-годишният московчанин получи крампите в края на втория сет, след като бе пробил американския си съперник за равенство.

Медведев не бе конкуренция за Тиен, но болките отшумяха в третия сет и руснакът си върна подвижността. Той записа пробив за 5:4 и довърши американеца на първи мачбол със седмия си печеливш удар. Така той избегна повторение от срещата с Тиен в Пекин, където се оттегли заради травма.