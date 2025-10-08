Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Де Минор стана третият с 50 победи за сезона

Де Минор стана третият с 50 победи за сезона

  • 8 окт 2025 | 13:34
  • 481
  • 0
Де Минор стана третият с 50 победи за сезона

Алекс де Минор записа своята 50-а победа на турнир от АТР тура за сезона в сряда на "Мастърс"-а в Шанхай, където победи Нуно Боржеш със 7-5, 6-2 и достигна седмия си четвъртфинал на турнир от най-високата категория на АТР.

Де Минор стана едва третият тенисист през 2025 г., преминал границата от 50 победи, присъединявайки се към Карлос Алкарас (67) и Тейлър Фриц (50). Австралиецът води в Тура по победи на твърди кортове с общо 37. Срещу Боржеш той демонстрира увереност и контролирана агресия, реализирайки 19 уинъра срещу само 10 непредизвикани грешки за час и 47 минути в първия им мач в АТР тура.

Предишният му най-добър сезон беше 2024, когато завърши с 47 победи и две титли. След триумфа си на турнира от категория ATP 500 във Вашингтон през август, 26-годишният австралиец преследва втора титла за годината в Шанхай, където ще срещне Даниил Медведев или младата американска звезда Лърнър Тиен.

„За мен това показва постоянство и с това съм най-горд“, каза Де Минор след постигането на 50 победи. „Да излизаш всяка седмица и да показваш класа – това е невероятно число. Надявам се да го увелича до края на сезона и да не спра дотук. Пътуването ми в Азия досега е успешно. Казах си още в началото на седмицата, че ще е голямо психическо изпитание да излизам и да се боря. Щастлив съм, че съм на четвъртфинал и че си давам още една възможност.“

Де Минор пристигна в Шанхай след полуфинал в Пекин, а тази серия допълнително подобрява шансовете му за класиране на Финалите на АТР. Десеткратният шампион от Тура е седми в сезонната ранглиста, със 740 точки преднина пред десетия Феликс Оже-Алиасим, който е първият извън Топ 8, тъй като деветият Джак Дрейпър пропуска остатъка от сезона поради контузия.

Ако спечели първата си титла от "Мастърс"-а в Шанхай, де Минор ще се изкачи до четвърта позиция в сезонната класацията.

По-рано Артюр Риндеркнеш продължи отличната си форма, като след победата над №3 в света Александър Зверев надви и Иржи Лехечка с 6-3, 7-6(5), за да се класира на първия си четвъртфинал на турнир от "Мастърс". Французинът се присъедини към братовчед си Валентен Вашеро сред най-добрите осем. След успеха Риндеркнеш отправи послание за подкрепа към Вашеро, който стана първият играч от Монако, достигнал четвъртфинал на турнир от Тура.

