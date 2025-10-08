Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Орела: Вкараха ни от нищото, пак си получихме головете

Орела: Вкараха ни от нищото, пак си получихме головете

  • 8 окт 2025 | 18:39
  • 344
  • 0
Орела: Вкараха ни от нищото, пак си получихме головете

Треньорът на Добруджа Атанас Атанасов отдаде пропуските в днешната контрола срещу Черно море на липса на умения, а не толкова на късмет. Тимът му загуби с 0:3 от "моряците", а след мача Орела заяви:

"Полезното е, че играха хора, които по-малко играят. Полезното беше, че срещу добрия отбор на Черно море пак си създадохме нужните положения и не можахме да ги реализираме. И в същия момент старата слабост – вкараха ни от нищото, пак си получихме головете, значи трябва да работим върху това нещо.

Дали е концентрация, дали умения, по-скоро вече стигат нещата до умения, отколкото до късмет и т.н.

За мен вече със сигурност е умения, не чак толкова късметът. Ти излизаш на такива положения, пък не можеш да ги реализираш, но пак казвам, те трябва да се успокоят, да работят и само по този начин ще стане“, заяви предводителят на Добруджа, който преди дни попаде оставка, но тя не бе приета.

"Като игра не стоим толкова лошо. Има моменти, когато не можем да изиграем стандартни ситуации по нормалния начин, но всичко е до това да имаме малко повече шанс“, добави Атанасов.

