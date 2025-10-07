Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Ихтиман)
  3. Валери Свиленов: В турнирен двубой всеки може да спечели

Валери Свиленов: В турнирен двубой всеки може да спечели

  • 7 окт 2025 | 18:37
  • 278
  • 0

Днес, Ботев (Ихтиман) играе със Сливнишки герой в Сливница във финал на Област София от турнира за купата на Аматьорската лига.

Сливнишки герой се представя добре от началото на кампанията. Предстоящият двубой е различен – турнирен. Със сигурност ще има промени в съставите. Ще запазя някои от играчите ни, които имат леки болежки, за срещата от първенството в събота. И двата отбора ще искат да продължат напред в турнира. Ще е тежък мач, предвид атмосферните условия. Дано да няма контузии“, коментира пред Sportal.bg Валери Свиленов, треньор на Ботев

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Николай Христозов: Да продължим напред

Николай Христозов: Да продължим напред

  • 7 окт 2025 | 15:51
  • 513
  • 0
Монтана ще проведе лагер в Банско по време на паузата

Монтана ще проведе лагер в Банско по време на паузата

  • 7 окт 2025 | 15:11
  • 486
  • 0
ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско, обяви две контроли

ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско, обяви две контроли

  • 7 окт 2025 | 14:55
  • 764
  • 0
Питас: Нашият национален отбор бавно, но сигурно печели самочувствие и това се вижда на терена

Питас: Нашият национален отбор бавно, но сигурно печели самочувствие и това се вижда на терена

  • 7 окт 2025 | 14:36
  • 1229
  • 0
Левски посрещна испански специалист в спортните иновации

Левски посрещна испански специалист в спортните иновации

  • 7 окт 2025 | 14:03
  • 1866
  • 0
Музеят на Христо Стоичков удължава експозицията за Трифон Иванов

Музеят на Христо Стоичков удължава експозицията за Трифон Иванов

  • 7 окт 2025 | 13:12
  • 588
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 15157
  • 21
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 42357
  • 36
ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

  • 7 окт 2025 | 16:32
  • 4537
  • 7
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 12242
  • 6
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 25041
  • 20
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 28705
  • 31