Валери Свиленов: В турнирен двубой всеки може да спечели

Днес, Ботев (Ихтиман) играе със Сливнишки герой в Сливница във финал на Област София от турнира за купата на Аматьорската лига.

„Сливнишки герой се представя добре от началото на кампанията. Предстоящият двубой е различен – турнирен. Със сигурност ще има промени в съставите. Ще запазя някои от играчите ни, които имат леки болежки, за срещата от първенството в събота. И двата отбора ще искат да продължат напред в турнира. Ще е тежък мач, предвид атмосферните условия. Дано да няма контузии“, коментира пред Sportal.bg Валери Свиленов, треньор на Ботев.