Валери Свиленов: В Банско се играе трудно, в голяма част от мача бяхме по-добри

Ботев (Ихтиман) записа 9-ти пореден мач без загуба, след като през уикенда направи равенство 0:0 при гостуването си на Банско на стадион „Свети Петър“.

„Изиграхме добър мач, създадохме няколко положения, но ни липсваше късмет да реализираме. Към 80-ата минута ни отмениха и гол заради засада, доста спорна ситуация, но така приключи срещата“, коментира Валери Свиленов пред официалния сайт на Ботев Ихтиман.

„В Банско се играе трудно, домакините са доста стабилен отбор – сплав между млади и опитни футболисти. На свой терен играят успешно и въпреки това, успяхме в доста голямо време от мача да сме по-добрият отбор и да доминираме. Не мога да кажа, че те нямаха ситуации, напротив – създадоха такива, които дойдоха отново след наши стари слабости, но имахме късмет да не ни отбележат попадение“, добави наставникът.

В сряда (8 октомври) Ботев (Ихтиман) гостува на Сливнишки герой в Областен финал за Купата на Аматьорската лига. Двубоят е от 16:00 часа в Сливница. А следващият мач за първенство е на 11 октомври (събота) от 16:00 часа – домакинство на Пирин (Разлог).