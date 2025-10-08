Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал Ахли
  3. Бивш треньор в Бундеслигата е новият наставник на египетския хегемон Ал-Ахли

Бивш треньор в Бундеслигата е новият наставник на египетския хегемон Ал-Ахли

  • 8 окт 2025 | 16:31
  • 429
  • 0
Бивш треньор в Бундеслигата е новият наставник на египетския хегемон Ал-Ахли

Бившият треньор на елитния германски Аугсбург Йес Торп е новият старши треньор на Ал-Ахли, съобщават от шампиона на Египет. 55-годишният датчанин заменя испанеца Хосе Ривейро, който напусна малко след Световното клубно първенство.

Торуп напусна Аугсбург през май. Неговата треньорска кариера включва още периоди в Генк, Гент, ФК Копенхаген и националния отбор на Дания за младежи до 21 години.

Очаква се новият наставник на Ал-Ахли да пристигне в Кайро в четвъртък. Към него ще се присъединят двама помощници, треньор по физическата подготовка, технически анализатор и треньор на вратарите.

49-годишният испанец Ривейро беше назначен през май с договор за два сезона, но води отбора само в 7 мача начело и напусна в началото на септември.

Участник на клубния Мондиал показа вратата на треньора си след само седем мача
Участник на клубния Мондиал показа вратата на треньора си след само седем мача

Ал-Ахли стабилизира представянето си под ръководството на временния си треньор Емад Ел Нахас през последните седмици. Отборът дели първото място със Замалек, но има един изигран мач по-малко. Иначе тимът от Кайро е абсолютен доминант в Египет, като има 45 титли и 39 купи на страната, като три пъти подред стана шампион в последните години.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

"Ти ли го направи?" Как Мбапе отговори на въпроса на майка си

"Ти ли го направи?" Как Мбапе отговори на въпроса на майка си

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 2537
  • 2
Мемфис Депай най-накрая пристигна в лагера на Нидерландия

Мемфис Депай най-накрая пристигна в лагера на Нидерландия

  • 8 окт 2025 | 15:44
  • 537
  • 0
Джеймс Тарковски преподписа с Евертън

Джеймс Тарковски преподписа с Евертън

  • 8 окт 2025 | 15:01
  • 575
  • 0
Футболист от Ла Лига отива на съд за сексуално насилие

Футболист от Ла Лига отива на съд за сексуално насилие

  • 8 окт 2025 | 14:49
  • 910
  • 1
Хари Кейн най-вероятно ще пропусне мача с Уелс

Хари Кейн най-вероятно ще пропусне мача с Уелс

  • 8 окт 2025 | 14:43
  • 440
  • 0
Пълна лудост е да играем в Австралия, призна халф на Милан

Пълна лудост е да играем в Австралия, призна халф на Милан

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 3882
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

  • 8 окт 2025 | 15:34
  • 9497
  • 16
Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

  • 8 окт 2025 | 14:50
  • 16327
  • 32
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 3534
  • 4
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 8815
  • 22
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 35492
  • 49
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 18315
  • 21