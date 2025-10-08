Бивш треньор в Бундеслигата е новият наставник на египетския хегемон Ал-Ахли

Бившият треньор на елитния германски Аугсбург Йес Торп е новият старши треньор на Ал-Ахли, съобщават от шампиона на Египет. 55-годишният датчанин заменя испанеца Хосе Ривейро, който напусна малко след Световното клубно първенство.

Торуп напусна Аугсбург през май. Неговата треньорска кариера включва още периоди в Генк, Гент, ФК Копенхаген и националния отбор на Дания за младежи до 21 години.

🔴 The beginning of a new era in Gezira 🦅 pic.twitter.com/Rpg5Jpcfe7 — Al Ahly SC 🇬🇧 (@AlAhlyEnglish) October 8, 2025

Очаква се новият наставник на Ал-Ахли да пристигне в Кайро в четвъртък. Към него ще се присъединят двама помощници, треньор по физическата подготовка, технически анализатор и треньор на вратарите.

49-годишният испанец Ривейро беше назначен през май с договор за два сезона, но води отбора само в 7 мача начело и напусна в началото на септември.

Ал-Ахли стабилизира представянето си под ръководството на временния си треньор Емад Ел Нахас през последните седмици. Отборът дели първото място със Замалек, но има един изигран мач по-малко. Иначе тимът от Кайро е абсолютен доминант в Египет, като има 45 титли и 39 купи на страната, като три пъти подред стана шампион в последните години.

