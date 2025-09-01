Участник на клубния Мондиал показа врата на треньора си след само седем мача

Шампионът на Египет Ал Ахли обяви, че прекратява договора на старши треньора си Хосе Ривейро след само седем мача начело. Новината дойде след загубата с 0:2 от Пирамидс в срещата от шампионата през изминалия уикенд, съобщава Ройтерс.
"Клубът би искал да благодари на г-н Ривейро, треньор на първия отбор, и на неговия помощник за усилията им през изминалия период. Договорните отношения са прекратени по взаимно съгласие", се казва в изявление на Ал-Ахли.
49-годишният Ривейро беше назначен през май с двугодишен договор преди Световното клубно първенство в САЩ. Престоят му обаче не даде очакваните резултати. Под негово ръководство Ал Ахли завърши наравно в два мача и загуби от бразилския Палмейрас, което доведе до преждевременно отпадане от турнира.
У дома Ал Ахли е изиграл четири мача от първенството този сезон, регистрирайки една победа и две равенства В момента отборът е на 12-о място в класирането с пет точки актив.