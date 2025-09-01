Популярни
Участник на клубния Мондиал показа врата на треньора си след само седем мача

  1 сеп 2025
Шампионът на Египет Ал Ахли обяви, че прекратява договора на старши треньора си Хосе Ривейро след само седем мача начело. Новината дойде след загубата с 0:2 от Пирамидс в срещата от шампионата през изминалия уикенд, съобщава Ройтерс.

"Клубът би искал да благодари на г-н Ривейро, треньор на първия отбор, и на неговия помощник за усилията им през изминалия период. Договорните отношения са прекратени по взаимно съгласие", се казва в изявление на Ал-Ахли.

49-годишният Ривейро беше назначен през май с двугодишен договор преди Световното клубно първенство в САЩ. Престоят му обаче не даде очакваните резултати. Под негово ръководство Ал Ахли завърши наравно в два мача и загуби от бразилския Палмейрас, което доведе до преждевременно отпадане от турнира.

У дома Ал Ахли е изиграл четири мача от първенството този сезон, регистрирайки една победа и две равенства В момента отборът е на 12-о място в класирането с пет точки актив.

