  2. Евертън
  3. Уест Хам измъкна точка от Евертън в дебюта на Еспирито Санто

Уест Хам измъкна точка от Евертън в дебюта на Еспирито Санто

  • 29 сеп 2025 | 23:56
  • 1472
  • 0

Отборите на Уест Хам и Евертън не се победиха в срещата помежду си от 6-ия кръг на Премиър лийг. Мачът на "Хил Дикинсън Стейдиъм" завърши при резултат 1:1, като домакините поведоха в 18-ата минута чрез Майкъл Кийн, но гостите изравниха в 65-ата с попадение на Джаред Боуен. Това бе дебютът на новия мениджър Нуно Еспирито Санто на скамейката на "чуковете", но той трябваше да се задоволи само с точка от това гостуване.

Евертън започна по-добре мача и в 18-ата минута поведе в резултата. След центриране от корнер топката не бе изчистена добре и последва продължително разиграване от страна на домакините, завършило с ново центриране в наказателното поле, където Майкъл Кийн се извиси и с глава порази вратата за 1:0.

Уест Хам успя да реагира през втората част и в 65-ата минута резултатът бе изравнен. Малик Диуф центрира отляво, защитник не се намеси убедително и позволи на кълбото да стигне до Джаред Боуен, който с удар в далечния ъгъл на вратата вкара за 1:1.

Това реми не промени драстично ситуацията за Уест Хам, който остава на 19-ата позиция с 4 точки. Евертън пък заема 9-ото място в таблицата с 8 точки в актива си.

Снимки: Gettyimages

