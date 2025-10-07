Гордън: Трябва да си малко параноичен, че няма да влезеш в състава, защото това те тласка напред

Английското крило Антъни Гордън призна, че играе с чувство на "параноя", докато се бори да си осигури място в състава на селекционера Томас Тухел за Световното първенство догодина. Въпреки впечатляващата победа с 5:0 над Сърбия миналия месец, нападателят на Нюкасъл е добре запознат с жестоката конкуренция за местата в състава, а отпадането на Джуд Белингам за двата национални мача този месец подчертава непредсказуемостта на селекцията.

"На това ниво виждате как съставът се променя през цялото време - някои идват, други си тръгват", заяви Гордън от лагера на Англия на базата "Сейнт Джорджс Парк" и добави: "Почти трябва да си малко параноичен, че няма да влезеш в състава, защото това те тласка напред още повече. Трябва да се предизвикваш, защото момчетата, с които се конкурираш, винаги са на най-високо ниво. Това е нивото, на което играем."

Англия ще бъде домакин на Уелс в приятелски мач в четвъртък на "Уембли", преди да се отправи към Рига за квалификационния двубой за Световното първенство срещу Латвия, където победа, съчетана с равенство в мача между Сърбия и Албания, би гарантирала на англичаните класиране за Мондиал 2026.

"Никога не си мисля, че съм си го гарантирал, но очевидно това е огромна цел за мен и се стремя към нея", каза 24-годишният Гордън. "От нас като футболистите зависи да се напънем като индивидуалности. Следва година на Световно първенство и всички сякаш са във възход. Трябва да се съсредоточим върху отбора, тъй като тимът е този, който да се надяваме ще печели турнири. Моментът, в който започнем да се концентрираме върху отделните играчи, е моментът, в който ще имаме проблем", коментира английският национал.

Отсъствието на Джуд Белингам предизвика недоумение, но Гордън отхвърли спекулациите, че мястото на халфа на Реал Мадрид в състава не е гарантирано.

"Мисля, че всички знаем, че ако Белингам играе седмица след седмица за Реал Мадрид, той ще бъде в отбора на Англия. Несъмнено се забелязва, когато го няма, защото той има силно присъствие и е голям футболист. Но Джуд е контузен, имаше няколко трудни месеца, но честно казано, вероятно това му е донесло и полза, защото той е играл толкова много футбол за възрастта си", заяви още Арън Гордън.

Липсата на Джак Грийлиш от списъка на Томас Тухел също повдигна въпроси, като се има предвид отличният му старт с Евертън, а освен това полузащитникът е начело в класацията по асистенции във Висшата лига този сезон.

"Не мисля, че това има нещо общо с тях като индивидуалности. Мисля, че всички те са на различни етапи от кариерата си", добави Гордън.

Снимки: Gettyimages