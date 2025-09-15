Елфин Еванс: Ще бъде трудно да победим Ожие

Елфин Еванс загуби първото място в генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) от съотборника си Себастиен Ожие, след като завърши на втората позиция зад французина в рали „Чили“.

За Ожие това беше втори пореден и общо пети успех за сезона, след като по-рано той триумфира още в Монте Карло, Португалия, Сардиния и Парагвай. А според Еванс за него ще бъде доста трудно да се пребори с Ожие за световната титла в оставащите три кръга до края на сезона. Първите два от тях – рали „Централна Европа“ и рали „Япония“ ще бъдат на асфалт, а шампионатът ще завърши с изцяло новото макадамово състезание в Саудитска Арабия.

„Знаем колко бърз е Себ навсякъде, където отиде. Това е реалността и ние сме изправени срещу нея. Мисля, че не е тайна, че той е един от най-добрите за всички времена и представянето му не е случайно. Ще бъде трудно да бъде победен в следващите три ралита, но ние ще дадем всичко от себе си.



„Мисля, че битката отворена преди следващите две асфалтови ралита. В миналото сме правили добри неща в тях, така че можем да гледаме напред към тях“, коментира Еванс.

Снимки: Imago