Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Обявиха съдиите за мачовете от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България

Обявиха съдиите за мачовете от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България

  • 8 окт 2025 | 13:22
  • 509
  • 0
Обявиха съдиите за мачовете от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за предстоящите мачове от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България.

Мачовете от втория предварителен кръг на Купата ще се изиграят в рамките на два дни
Мачовете от втория предварителен кръг на Купата ще се изиграят в рамките на два дни

11 октомври 2025 г., събота, 15:00 ч.

Футболен клуб Рилски спортист-2011 - ОФК Беласица

ГС:Кристиан Кирилов Бучев АС1:Станислав Лазаров Станев АС2:Михаил Димчов Гигов

4-ТИ:Антонио Тодоров Антов

11 октомври 2025 г., събота, 15:00 ч.

СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ ЯМБОЛ 1915 - ОФК Вихрен - Сандански

ГС:Стефан Атанасов Гурков АС1:Станимир Емилов Трифонов АС2:Георги Василев Димчев

4-ТИ:Николай Диянов Запрянов

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ МЕТАЛУРГ - 1957 - ФК Хебър 1918

ГС:Мурад Халил Адем АС1:Марин Иванов Бонев АС2:Асен Крумов Крумов

4-ТИ:Валентин Любомиров Стефанов

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ГЕРМАНЕЯ - Сдружение футболен клуб Фратрия

ГС:Иво Петров Иванов АС1:Радослав Георгинов Вутов АС2:Иван Радославов Иванов

4-ТИ:Георги Георгиев Спасов

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

Футболен Клуб Бенковски Исперих - ФК Дунав Русе

ГС:Красимир Маргаритов Кръстев АС1:Станимир Веселинов Господинов АС2:Мартин Мартинов Иванов

4-ТИ:Георги Георгиев Новачев

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

Футболен клуб - Септември 98 - ФК МАРЕК 1915

ГС:Кристиян Младенов Тодоров АС1:Богомил Севдалинов Димитров АС2:Християн Цанков Симеонов

4-ТИ:Иван Руменов Христов

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ФК Витоша - ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС:Любомир Николаев Вушовски АС1:Венелин Павлов Иванов АС2:Йордан Стефанов Гошев

4-ТИ:Ивайло Красимиров Ненков

Левски и ЦСКА с лесен жребий за Купата, Лудогорец започва защитата на трофея в Ловеч или Бургас
Левски и ЦСКА с лесен жребий за Купата, Лудогорец започва защитата на трофея в Ловеч или Бургас

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

Обединен футболен клуб Хасково - ОФК Спартак Пл

ГС:Петър Димов Аспарухов АС1:Васил Стоянов Шавов АС2:Димо Неделчев Стоянов

4-ТИ:Димо Стоянов Димов

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ - Спортист 2009

ГС:Борис Борисов Попов АС1:Владимир Тодоров Ташков АС2:Теодор Пешев Петров

4-ТИ:Тодор Недялков Киров

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ФК Ловеч - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС

ГС:Петър Георгиев Димитров АС1:Николай Иванов Михайлов АС2:Християн Антонов Терзиев

4-ТИ:Кристиан Кирилов Бучев

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ОФК Ком-Берковица - ОФК Янтра 2019

ГС:Владимир Николаев Кирилов АС1:Борислав Борисов Борисов АС2:Кристиян Ботев Минков

4-ТИ:Михаел Петков Павлов

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

Общински футболен клуб Партизан - Футболен клуб Миньор - Перник

ГС:Божидар Тихомиров Тодоров АС1:Красимир Владимиров Миланов АС2:Мартин Викторов Михайлов

4-ТИ:Геро Георгиев Писков

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

Футболен клуб Черноломец – 1919 - Футболен клуб Севлиево

ГС:Станимир Георгиев Тодоров АС1:Петър Николаев Михов АС2:Васил Тодоров Качамаков

4-ТИ:Стилян Стоянов Колев

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - ФК Етър ВТ

ГС:Христофор Страцимиров Петков АС1:Венцислав Бориславов Банчев АС2:Севастиян Пламенов Чавдаров

4-ТИ:Христо Митков Минчев

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ПФК Спартак 1947 Пловдив - ПФК Пирин 22 АД

ГС:Станислав Христов Апостолов АС1:Дарин Василев Иванов АС2:Ангел Бориславов Станчев

4-ТИ:Камен Ташев Терзиев

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

  • 8 окт 2025 | 10:04
  • 5520
  • 3
Цветомир Найденов нарече Кабаков Нотариуса

Цветомир Найденов нарече Кабаков Нотариуса

  • 8 окт 2025 | 09:49
  • 8298
  • 7
Венци Стефанов отрече за среща на върха в Славия

Венци Стефанов отрече за среща на върха в Славия

  • 8 окт 2025 | 09:27
  • 1311
  • 0
Христо Янев взе решение за капитанската лента

Христо Янев взе решение за капитанската лента

  • 8 окт 2025 | 07:52
  • 17540
  • 22
Стоичков посрещна в България още една италианска легенда

Стоичков посрещна в България още една италианска легенда

  • 7 окт 2025 | 22:59
  • 3663
  • 7
Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

  • 7 окт 2025 | 20:43
  • 37632
  • 96
Виж всички

Водещи Новини

София отпусна половин милион и е все поблизо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все поблизо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 226
  • 0
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 23840
  • 37
Венци Стефанов: Удрят Кабаков, хвърляйки светлината върху Славия! Който подцени Вълка, ще ближе рани

Венци Стефанов: Удрят Кабаков, хвърляйки светлината върху Славия! Който подцени Вълка, ще ближе рани

  • 8 окт 2025 | 14:08
  • 3906
  • 0
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 11951
  • 14
Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 07:00
  • 9888
  • 9
"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

  • 8 окт 2025 | 10:04
  • 5520
  • 3