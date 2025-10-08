Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Делото срещу Магуайър в гръцкия съд е било отложено за четвърти път

  • 8 окт 2025 | 12:21
Делото срещу Хари Магуайър в Гърция е било отложено за четвърти път. Дългоочакваното изслушване трябваше да започне в Сирос в сряда сутринта, като екипът на защитата на Магуайър беше в съда, готов да изчисти името му, но то отново беше отложено за март следващата година. Съществува дори възможност делото никога да не стигне до съдебен процес, тъй като в Гърция съществува осемгодишна давност, която ще влезе в сила през август 2028 година.

Магуайър, който не е трябвало да присъства лично на изслушването днес, беше арестуван през лятото на 2020 г. след сбиване в нощен клуб и бе осъден за нападение над полицай и опит за подкуп. Звездата на Юнайтед получи условно 21 месеца, но съгласно гръцкото законодателство тази присъда автоматично бе отменена след последвалото обжалване.

Повторното разглеждане на делото вече е отлагано три пъти - през май 2023 г., защото адвокатът на Магуайър не е бил на разположение, след това през февруари 2024 г. поради стачката на гръцките адвокати и отново през март тази година.

32-годишният футболист в момента прекарва известно време със семейството си по време на паузата за националния отбор, след като за пореден път не беше повикан от селекционера на Англия Томас Тухел за мачовете срещу Уелс и Латвия. Магуайър не е играл за страната си от 13 месеца.

