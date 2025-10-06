ЦСКА обяви контрола по време на паузата за националните отбори

ЦСКА обяви програмата си до края на седмицата. “Червените” обявиха, че утре подновяват тренировки, а на 11 октомври (събота) от 11:00 часа ще изиграят контрола със Септември (София). Двубоят ще е закрит за медии и фенове и ще се играе на клубната база в Панчарево.

Ето какво пишат от ЦСКА:

Представителният тим на ЦСКА ще поднови тренировъчния занимания утре (7 октомври) без футболистите, заети с националните си отбори. „Червените“ ще се готвят на клубната си база в Панчарево, като във вторник заниманието ще е едно, а в сряда и четвъртък тимът ни ще се готви двуразово. Към подготовката на състава на Христо Янев в паузата на шампионата ще се присъединят и няколко футболисти от втория отбор на ЦСКА - Симеон Чатов, Алекс Тунчев, Денис Динев, Марк-Емилио Папазов и Юлиан Гилов.

Следобедната тренировка на 9 октомври (четвъртък) от 16:30 ч. ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.

На 11 октомври (събота) от 11:00 ч. ЦСКА ще изиграе контролна среща срещу Септември (София), която ще се състои на клубната база в Панчарево. Спарингът ще е закрит за фенове и медии и ще бъде излъчен пряко в платформата SPORT.BG.