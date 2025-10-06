Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА обяви контрола по време на паузата за националните отбори

ЦСКА обяви контрола по време на паузата за националните отбори

  • 6 окт 2025 | 17:24
  • 221
  • 0

ЦСКА обяви програмата си до края на седмицата. “Червените” обявиха, че утре подновяват тренировки, а на 11 октомври (събота) от 11:00 часа ще изиграят контрола със Септември (София). Двубоят ще е закрит за медии и фенове и ще се играе на клубната база в Панчарево.

ЦСКА се похвали с 11 национали
ЦСКА се похвали с 11 национали

Ето какво пишат от ЦСКА:

Представителният тим на ЦСКА ще поднови тренировъчния занимания утре (7 октомври) без футболистите, заети с националните си отбори. „Червените“ ще се готвят на клубната си база в Панчарево, като във вторник заниманието ще е едно, а в сряда и четвъртък тимът ни ще се готви двуразово. Към подготовката на състава на Христо Янев в паузата на шампионата ще се присъединят и няколко футболисти от втория отбор на ЦСКА - Симеон Чатов, Алекс Тунчев, Денис Динев, Марк-Емилио Папазов и Юлиан Гилов.

Следобедната тренировка на 9 октомври (четвъртък) от 16:30 ч. ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.

На 11 октомври (събота) от 11:00 ч. ЦСКА ще изиграе контролна среща срещу Септември (София), която ще се състои на клубната база в Панчарево. Спарингът ще е закрит за фенове и медии и ще бъде излъчен пряко в платформата SPORT.BG.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Вихрен 1:0 Марек, гостите с 9

Вихрен 1:0 Марек, гостите с 9

  • 6 окт 2025 | 16:00
  • 3657
  • 1
Найденов: Старите корумпета правят много повече грешки от младите съдии

Найденов: Старите корумпета правят много повече грешки от младите съдии

  • 6 окт 2025 | 15:19
  • 1165
  • 0
Бивш нападател на ЦСКА вече не е шеф на Беласица

Бивш нападател на ЦСКА вече не е шеф на Беласица

  • 6 окт 2025 | 15:10
  • 1396
  • 5
ЦСКА се похвали с 11 национали

ЦСКА се похвали с 11 национали

  • 6 окт 2025 | 14:56
  • 1090
  • 4
Ахмед Хикмет: Разделихме като приятели

Ахмед Хикмет: Разделихме като приятели

  • 6 окт 2025 | 13:17
  • 1494
  • 0
Кондиционният специалист Кирил Динчев: ЦСКА се лута през последните две години, надявам се с Янев да се подобри

Кондиционният специалист Кирил Динчев: ЦСКА се лута през последните две години, надявам се с Янев да се подобри

  • 6 окт 2025 | 12:48
  • 6084
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Вихрен 1:0 Марек, гостите с 9

Вихрен 1:0 Марек, гостите с 9

  • 6 окт 2025 | 16:00
  • 3657
  • 1
Новият треньор и двама национали говорят в Правец - гледайте на живо!

Новият треньор и двама национали говорят в Правец - гледайте на живо!

  • 6 окт 2025 | 16:45
  • 1925
  • 1
Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

  • 6 окт 2025 | 11:40
  • 23426
  • 35
Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 17057
  • 9
Босът на Берое се ядоса и заплаши БФС: Трябва да наказват и съдии, или шоуто ще приключи!

Босът на Берое се ядоса и заплаши БФС: Трябва да наказват и съдии, или шоуто ще приключи!

  • 6 окт 2025 | 16:10
  • 3630
  • 6
"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

  • 6 окт 2025 | 11:57
  • 19282
  • 124