Онана вече позира с екипа на Трабзонспор

Очакваният трансфер на Андре Онана в Трабзонспор е въпрос на часове. Днес вратарят на Манчестър Юнайтед пътува за Турция с чартър, като Фабрицио Романо вече сподели негови снимки от самолета с екипа на новия му тим.

Стражът ще бъде преотстъпен до края на сезона, а сделката е възможна, защото пазарът в Турция все още е отворен.

Онана има само един мач за Юнайтед този сезон - при загубата от Гримсби за “Карабао Къп”. През последните дни той беше с националния тим на Камерун за две световни квалификации и отпътува към Турция директно от Африка.

