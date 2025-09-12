Официално: Ман Юнайтед се раздели с Онана, който премина в Турция

Вратарят на Манчестър Юнайтед Андре Онана премина официално в Трабзонспор с наем до края на сезона, обявиха от турския клуб. Вчера камерунецът пристигна в южната ни съседка и още в самолета позира с фланелка на клуба, а след преминаване на медицинските прегледи подписа своя договор. Турският клуб ще покрива цялата заплата на играча и дори той ще има допълнителни бонуси, което може да доведе до сериозно увеличение, ако бъдат постигнати всички бонуси.

Онана вече позира с екипа на Трабзонспор

André Onana changes his phone lock screen from Manchester United to Trabzonspor 😅pic.twitter.com/RGrQ7uMp6m — mufcmpb2 (@mufcMPB2_) September 11, 2025

Онана загуби доверието на ръководните фактори в Манчестър Юнайтед и мениджъра на клуба Рубен Аморим след серия от грешки през последните две години. Той пропусна цялата лятна подготовка на тима поради контузия и бе изместен между гредите от Алтай Байъндър. През този сезон камерунецът получи шанс в един единствен двубой на “червените дяволи” при срамното отпадане от “Карабао къп” от члена на Лига 2 Гримсби. Стражът пък направи сериозни грешки и при двете попадение на домакините.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages