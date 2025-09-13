Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
Онана ще получава в Турция два пъти повече, отколкото в Манчестър Юнайтед

  • 13 сеп 2025 | 04:51
Андре Онана се превърна в един от най-високоплатените футболисти в Турция. Камерунският страж премина под наем от Манчестър Юнайтед в Трабзонспор и ще получава повече от впечатляващо възнаграждение.

Според информация на Фабрицио Романо, благодарение на бонусите, Онана ще спечели повече през новия сезон, отколкото ако беше останал в Премиър лийг. Заплатата му е най-високата в Трабзонспор и една от най-високите в турската лига.

Официално: Ман Юнайтед се раздели с Онана, който премина в Турция

"Дейли Мейл" уточнява, че с предвидените премии и получената сума при подписването на договора, Онана ще спечели двойно повече, отколкото в Манчестър Юнайтед.

Камерунецът изигра само един мач за "червените дяволи" от старта на кампанията и имаше вина за отпадането от четвъртодивизионния Гримсби в "Карабао Къп".

