  1. Sportal.bg
  2. Трабзонспор
  Онана пусна два гола за по-малко от минута в Турция

Онана пусна два гола за по-малко от минута в Турция

  • 29 сеп 2025 | 15:21
  • 16723
  • 7
Онана пусна два гола за по-малко от минута в Турция

Бившият вратар на Манчестър Юнайтед Андре Онана, който вече е част от турския Трабзонспор, допусна две попадения за по-малко от минута при успеха на своя тим като гост над Карагюмрюк в събота. Действията на камерунеца се превърнаха в обект на подигравки в социалните мрежи, тъй като особено при първия гол топката минава твърде близко до тялото му и под ръката, но въпреки това празно пространство е намерено. Това се случва в добавеното време и на практика не въздейства фатално върху крайния резултат и успеха на гостите. Двете попадения в края на срещата пък са дело на Давид Датро Фофана, който пък е под наем от Челси.

Андре Онана бе силно критикуван за поредицата от грешки, които допусна в предходните два сезона, когато пазеше между гредите на Манчестър Юнайтед. Последната му изява с екипа на “червените дяволи” бе при унизителното поражение от члена на Лига 2 Гримсби. През това лято той бе пратен под наем в турския Трабзонспор, където замени Угурджан Чакър, който пък премина в Галатасарай в сделка на стойност 33 милиона евро.

Снимки: Imago

