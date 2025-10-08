Популярни
  2. Узбекистан
  3. Канаваро се изстреля в топ 5 на най-скъпоплатените селекционери

Канаваро се изстреля в топ 5 на най-скъпоплатените селекционери

  • 8 окт 2025 | 06:35
  • 1083
  • 0
Канаваро се изстреля в топ 5 на най-скъпоплатените селекционери

Националният отбор на Узбекистан, който за първи път в историята си се класира за Световно първенство, ще бъде воден на финалния турнир в САЩ, Мексико и Канада от Фабио Канаваро. Носителят на световната титла от Мондиал'2006 стана селекционер с четвъртия най-голям договор в света.

Бившият италиански национал подписа договор до 31 юли 2026 година. Федерацията на Узбекистан го изкуши със заплата в размер на 4 милиона евро нетно годишно. Канаваро ще печели 333 333 евро на месец, 76 923 евро на седмица, 10 959 евро на ден, 456,62 евро на час и 7,61 евро на минута.

Истинско богатство за обикновен треньор и несравнимо повече пари от това, което печели неговият приятел и колега Дженаро Гатузо, който пое националния отбор на Италия след Лучано Спалети. Бившият полузащитник има едногодишен договор с нетна заплата от само 1 милион евро бруто (500 000 евро).

Официално: Фабио Канаваро ще води дебютант на Мондиал’26
Официално: Фабио Канаваро ще води дебютант на Мондиал’26

Канаваро изравни Роберто Мартинес, селекционер на Португалия, и е изпреварен сред треньорите на национални отбори само от Карло Анчелоти (Бразилия) с 9,5 милиона евро, Томас Тухел (Англия) с 5,9 милиона и Юлиан Нагелсман (Германия) с 4,9 милиона.

Италианският специалист беше без ангажимент от април, след като бързо приключи сътрудничеството си с Динамо (Загреб), който пое малко преди последната Коледа.

Треньорската визитка на Канаваро изобщо не предполагаше толкова щедър договор: Той има само една титла и една Суперкупа на Китай, спечелени с Гуанджоу Евъргранд. В Серия "А" той не успя в Беневенто и Удинезе.

