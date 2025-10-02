Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Узбекистан
Канаваро прие офертата от Узбекистан

  • 2 окт 2025 | 21:04
Бившият италиански национален защитник Фабио Канаваро е близо до това да стане селекционер на националния отбор на Узбекистан.

52-годишният бивш футболист е дал устно съгласие да води узбеките на Световното първенство през 2026 година. Очаква се договорът да бъде подписан в рамките на следващите два дни.

Мондиал 2026 ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли. Това ще бъде първото участие на Узбекистан на Световно първенство.

Последната треньорска позиция на Канаваро беше в Динамо (Загреб), но хърватският гранд го уволни през април 2025 година. Той е бил треньор и на Удинезе, Беневенто, китайските Гуанджоу и Тиендзин, както и на Ал-Насър от Саудитска Арабия.

Снимки: Imago

