Канаваро прие офертата от Узбекистан

Бившият италиански национален защитник Фабио Канаваро е близо до това да стане селекционер на националния отбор на Узбекистан.

52-годишният бивш футболист е дал устно съгласие да води узбеките на Световното първенство през 2026 година. Очаква се договорът да бъде подписан в рамките на следващите два дни.

🚨🇺🇿 EXCL: Fabio Cannavaro verbally agrees to become new Uzbekistan head coach as part of World Cup 2026.



Agreement in place on contract terms with formal documents expected to be reviewed and signed in 24/48h.



Cannavaro, ready to accept as revealed on Monday. 🇮🇹 pic.twitter.com/0qdy6GSdEf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2025

Мондиал 2026 ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли. Това ще бъде първото участие на Узбекистан на Световно първенство.

Последната треньорска позиция на Канаваро беше в Динамо (Загреб), но хърватският гранд го уволни през април 2025 година. Той е бил треньор и на Удинезе, Беневенто, китайските Гуанджоу и Тиендзин, както и на Ал-Насър от Саудитска Арабия.

Снимки: Imago