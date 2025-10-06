Канаваро пристигна в Узбекистан с треньорския си щаб

Бившият защитник на италианския национален отбор Фабио Канаваро пристигна в Ташкент с треньорския си щаб, съобщи пресслужбата на Футболната асоциация на Узбекистан. Организацията обяви преговори с Канаваро на 4 октомври. Очаква се той да ръководи националния отбор на Световното първенство през 2026 година.

Последната треньорска позиция на Канаваро беше в Динамо Загреб, която напусна през април 2025 г. Той е бил начело и на Удинезе, Беневенто, китайските клубове Гуанджоу и Тиендзин, както и на саудитския Ал-Насър.

Мондиал 2026 г. ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли. Узбекистан ще участва на Световното първенство за първи път в историята си.