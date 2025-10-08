Треньорът на Бока Хуниорс е в тежко състояние

Старши треньорът на Бока Хуниорс Мигел Анхел Русо е под строго медицинско наблюдение. Сериозното състояние на 69-годишния специалист, който е начело на Бока от 4 месеца, накара клуба от Буенос Айрес да пусне официално изявление, което предизвика безпокойство в аржентинския футбол.

„Бока Хуниорс съобщава, че Мигел Анхел Русо в момента е хоспитализиран у дома и е постоянно наблюдаван от своя медицински екип и медицинския персонал на клуба. Ние сме до Мигел и неговото семейство в тези моменти“, гласи съобщението.

Русо изрично е поискал да бъде лекуван у дома, а семейството му е приело и изпълнило желанието му, за да се избегнат повтарящи се хоспитализации.

El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club.



Треньорът се завърна в Бока за трети път от любов към клуба, който му посвети последната победа с 5:0 срещу Нюелс Олд Бойс. Асистентът Клаудио Убеда ще води отбора и разкри на последната пресконференция: „Треньорският щаб е в постоянен контакт с него и Мигел е в течение на всички решения на клуба. Ние го обичаме много, искаме да се оправи бързо и му желаем всичко най-добро“.

Халфът Леандро Паредес беше част от делегация, която посети Мигел Анхел Русо, заедно с президента на клуба Хуан Роман Рикелме, за да видят как се чувства.

Русо прекара цялата си кариера като полузащитник в Естудиантес (1975-1988), а в началото на 80-те години беше и титуляр в националния отбор на Аржентина. Като треньор е водил, освен Бока още Ланус, Естудиантес, Росарио Сентрал, Колон, Лос Андес, Велес Сарсфийлд, Сан Лоренсо, Расинг, Универсидад (Чили), Саламанка (Испания), Монаркас (Мексико), Милионариос (Колумбия), Алианса Лима (Перу), Серо Портеньо (Парагвай) и Ал-Насър от Саудитска Арабия. Той има спечелил две титли в Аржентина и една в Колумбия.