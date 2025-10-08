Треньорът на Бока Хуниорс е в тежко състояние

Старши треньорът на Бока Хуниорс Мигел Анхел Русо е под строго медицинско наблюдение. Сериозното състояние на 69-годишния специалист, който е начело на Бока от 4 месеца, накара клуба от Буенос Айрес да пусне официално изявление, което предизвика безпокойство в аржентинския футбол.
„Бока Хуниорс съобщава, че Мигел Анхел Русо в момента е хоспитализиран у дома и е постоянно наблюдаван от своя медицински екип и медицинския персонал на клуба. Ние сме до Мигел и неговото семейство в тези моменти“, гласи съобщението.
Русо изрично е поискал да бъде лекуван у дома, а семейството му е приело и изпълнило желанието му, за да се избегнат повтарящи се хоспитализации.
Треньорът се завърна в Бока за трети път от любов към клуба, който му посвети последната победа с 5:0 срещу Нюелс Олд Бойс. Асистентът Клаудио Убеда ще води отбора и разкри на последната пресконференция: „Треньорският щаб е в постоянен контакт с него и Мигел е в течение на всички решения на клуба. Ние го обичаме много, искаме да се оправи бързо и му желаем всичко най-добро“.
Халфът Леандро Паредес беше част от делегация, която посети Мигел Анхел Русо, заедно с президента на клуба Хуан Роман Рикелме, за да видят как се чувства.
Русо прекара цялата си кариера като полузащитник в Естудиантес (1975-1988), а в началото на 80-те години беше и титуляр в националния отбор на Аржентина. Като треньор е водил, освен Бока още Ланус, Естудиантес, Росарио Сентрал, Колон, Лос Андес, Велес Сарсфийлд, Сан Лоренсо, Расинг, Универсидад (Чили), Саламанка (Испания), Монаркас (Мексико), Милионариос (Колумбия), Алианса Лима (Перу), Серо Портеньо (Парагвай) и Ал-Насър от Саудитска Арабия. Той има спечелил две титли в Аржентина и една в Колумбия.