Гениален гол на Ди Мария от корнер спаси точката за Росарио срещу Бока

Анхел Ди Мария отбеляза общо четвъртия си гол след пристигането си в аржентинския Росарио Сентрал. Той донесе равенството на тима си, разписвайки се за крайното 1:1 срещу отбора на Бока Хуниорс в срещата от 8-ия кръг на Торнео Betano Клаусура. Неговото попадение бе изключително зрелищно, като Ди Мария го отбеляза директно от корнер в 24-ата минута. Малко по-рано в 20-ата Родриго Баталия бе открил резултата за Бока.

COSA SEI ÁNGEL DI MARÍA

GOL OLÍMPICO DEL FIDEOpic.twitter.com/F4fUd8AwfU — Giacomo Cobianchi (@G_Cobianchi) September 14, 2025

С равенството Росарио Сентрал остана на шестото място в елитната група "В", докато Бока Хуниорс остана на третата позиция в група "А". И двете позиции дават право на участие в плейофите след края на редовния сезон.

#TorneoBetano Clausura 2025 | ⏱️ Final del encuentro en el Gigante



Con un golazo de Ángel Di María, #RosarioCentral igualó 1-1 ante Boca Juniors por la Fecha 8 #VamosCanalla 🇺🇦💪🏼 pic.twitter.com/UJMVG6s73o — Rosario Central (@RosarioCentral) September 14, 2025

Точно след 20 дни на 5-и октомври Анхел Ди Мария ще може да изпробва мерника си и срещу другия аржентински гранд Ривър Плейт. Ди Мария се присъедини към Росарио Сентрал това лято и до този момент изигра 8 мача, в които вкара 4 гола и си изкара 3 жълти картона.