Бока с разгромна победа в Торнео Betano, Ривър продължи с пропадането

В нощта на 5-и срещу 6-и октомври (неделя срещу понеделник) се изиграха пет нови срещи от Торнео Betano Клаусура.

Трите срещи от предходното денонощие не излъчиха победител. В първия от тях точките поделиха Годой Крус и Индепендиенте, които завършиха при равенство 1:1. Сантиаго Габриел Монтиел откри резултата в 23-тата минута след точно изпълнена дузпа, а крайният резултат бе оформен от Августин Аузменди в 52-рата минута. Гостите от Индепендиенте завършиха мача в намален състав заради директния червен картон на Франко Паредес в 4-ата минута на добавеното време на срещата.

Se terminó en Mendoza.



⚽ S. Montiel

Вторият мач преди полунощ между Естудиантес и Барaкас Сентрал завърши при същия резултат. Там Гуидо Карийо изведе домакините в 33-тата минута, а в 49-ата равенството оформи Йонатан Кандиа.

⏱️ Final del partido en UNO 🔚. #TorneoBetano Clausura 2025

Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 5, 2025

Без голове пък завърши двубоят между отборите на Талерес и Белграно.

Най-интересното обаче предстоеше в часовете от новото денонощие, когато срещите си изиграха двата гранда на аржентинския футбол.

Там радостните новини бяха за тима на Бока Хуниорс, който разби отбора на Нюелс Олд Бойс с 5:0. Головете за победата на "Ла Бомбонера" отбелязаха Милтон Хименес (7', 24'), Айртон Коста (32'), Браян Агире (50') и Лаутаро Бланко (59').

Разочарованието пък бе за вечния съперник на Бока — Ривър Плейт, който загуби пореден шампионатен мач. "Милионерите" бяха спрели временно пропадането си с успеха в Копа Аржентина, който прекрати серията им от четири поредни загуби във всички турнири, но сега те отново се върнаха към коловоза на губещите след 1:2 в гостуването на Росарио Сентрал. Столичният гранд поведе в 10-ата минута с гол на Мигел Борха, но тимът не прояви достатъчно далновидност и пропиля аванса си. Първо Франко Ибра изравни в 21-вата минута, а в 57-ата Виктор Малкора оформи крайния резултат. Фактор за загубата на Ривър изигра и изгонването на Хуан Портийо, който в 39-ата минута получи втори жълт картон и принуди съотборниците си почти един час да играят с човек по-малко.

Final del partido. Rosario Central 2 - River 1.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️

Програмата в Торнео Betano ще продължи и през следващата седмица, тъй като всички мачове от квалификациите в Южна Америка за Мондиал 2026 вече се изиграха и, за разлика от Европа, няма да има пауза за националните отбори.