  Sportal.bg
  Други спортове
  Нови победи за българските шахматисти на европейското отборно първенство в Батуми

Нови победи за българските шахматисти на европейското отборно първенство в Батуми

  7 окт 2025 | 19:51
  • 442
  • 1
Нови победи за българските шахматисти на европейското отборно първенство в Батуми

Националните отбори на България при мъжете и при жените постигнаха победи в третия кръг на европейското отборно първенство по шахмат в Батуми.

Дамите, които са актуалните европейски шампионки, надделяха с 2,5:1,5 точки над Швейцария и оглавяват класирането с максималните 6 мач-точки.

България записа победи и при жените, и при мъжете във втория кръг на Европейското по шахмат
България записа победи и при жените, и при мъжете във втория кръг на Европейското по шахмат

Решителната победа в мача с швейцарките донесе Надя Тончева. На трета дъска с белите фигури състезателката на ШК "Левски" се наложи над Газал Хакимифард, което направи разликата в полза на българките.

На останалите три дъски бяха фиксирани ремита. Антоанета Стефанова направи такова с белите с Александра Костенюк в сблъсък на две бивши световни шампионки, Нургюл Салимова завърши при същия резултат с черните фигури със София Хризлова, а също с черните реми направи и Виктория Радева срещу Ор Шатил.

Дамите стартираха с победа защитата на европейската титла по шахмат
Дамите стартираха с победа защитата на европейската титла по шахмат

При мъжете българският състав вече е с 4 мач-точки след победата си с 3:1 точки над Белгия.

Ветеранът и старши треньор на отбора Кирил Георгиев даде преднина на отбора с победа на четвърта дъска с черните фигури над Ленерт Ленертс, а точка на спора сложи Радослав Димитров, който на трета дъска отказа Игор Глек.

На първа и втора дъска младите Мартин Петров и Момчил Петков завършиха ремита с Даниел Дарда и Сим Меревут, което бе достатъчно за втората поредна победа на българския състав.

Лидери в класирането при мъжете са отборите на Гърция и Сърбия с по 6 мач-точки.

Четвъртият кръг от европейския отборен шампионат е в сряда.

