  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Дамите стартираха с победа защитата на европейската титла по шахмат

Дамите стартираха с победа защитата на европейската титла по шахмат

  • 6 окт 2025 | 02:48
  • 208
  • 0
Дамите стартираха с победа защитата на европейската титла по шахмат

Тимът на България при жените постигна победа над Чехия с 4:0 точки в първия кръг на европейското отборно първенство по шахмат в Батуми, Грузия.

Българките, които защитават титлата си от Будва през 2023 година, нямаха големи затруднения и стартираха по оптимален начин шампионата, който участват общо 36 състава.

На първа дъска Антоанета Стефанова победи Юлия Мовсесян, а другият успех с белите фигури бе за Белослава Кръстева над Йоана Ворек на трета дъска. Нургюл Салимова на втора дъска и дебютантката в тима Надя Тончева на четвърта дъска спечелиха с черните фигури респективно срещу Лада Зелбова и Анна Лхотска.

При мъжете националният отбор на България отстъпи в първия кръг на един от фаворитите за златото - Нидерландия, с резултат от 0,5:3,5 точки.

Единственото реми бе постигнато от Момчил Петков на трета дъска, който раздели точката с белите фигури с Макс Вармердам. Аркадий Найдич, Мартин Петров и Радослав Димитров допуснаха загуби съответно от Аниш Гири, Йорден ван Фореест Ервин л'Ами.

При мъжете участват 40 отбора.

Европейското първенство продължава в днешния 6-и октомври (понеделник) с партиите от втория кръг.

СНИМКА: Българска спортна федерация по шахмат// Facebook

