България записа победи и при жените, и при мъжете във втория кръг на Европейското по шахмат

  • 6 окт 2025 | 21:32
  • 339
  • 0
България записа победи и при жените, и при мъжете във втория кръг на Европейското по шахмат

Националните отбори на България и при жените, и при мъжете записаха победи във втория кръг на европейското отборно първенство по шахмат в Батуми.

Дамите стартираха с победа защитата на европейската титла по шахмат
Дамите стартираха с победа защитата на европейската титла по шахмат

Женският тим, който стана първенец на предходния шампионат в Будва през 2023 година, се справи с 2,5:1,5 точки със състава на Нидерландия.

Победи за България записаха Нургюл Салимова, която се наложи с белите фигури над Махтелд ван Фореест, и Виктория Радева, която се справи с Марлис Бенсдорп-Де Лабака също с белите фигури.

На първа дъска Антоанета Стефанова завърши реми с черните с Елине Руберс, а поражението, което претърпя Белослава Кръстева на трета дъска от Анна-Мая Казарян, само оформи крайния резултат.

С победата си България запазва пълния си актив от 4 мач-точки, след като надделя на старта над Чехия.

При мъжете националите, водени от старши треньора Кирил Георгиев, постигнха първа победа след 2,:1,5 точки срещу Исландия.

Мартин Петров с белите фигури на втора дъска и Момчил Петков с черните фигури на трета дъска записаха победи над Гудмундур Кяртансон и Ханес Стефансон.

Радослав Димитров направи реми на четвърта дъска с Александър Домалчук-Йонасон, а на първа дъска Аркадий Найдич отстъпи пред Вигнир Стефансон.

Във вторник предстоят партиите от третия кръг на турнира.

