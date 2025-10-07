Популярни
Вход / Регистрирай се
  2. Волейбол
  3. Любо Ганев: Ето кой е легитимният председател на БОК

Любо Ганев: Ето кой е легитимният председател на БОК

  • 7 окт 2025 | 16:17
  • 810
  • 0

Президентът на Българската федерация по волейбол (БФВ) Любо Ганев бе гост във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out. Легендата вчера навърши 60 години и е изключително горд от постиженията на българския волейбол през 2026 година.

Любо Ганев говори и по казуса за това кой е легитимен председател на Българския олимпийски комитет.

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!
Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

“Казусът не е толкова странен. Международния олимпийски комитет признава изборите ни за легитимни и МОК признава Весела Лечева за легитимен председател на БОК с нейния Изпълнителен комитет, и аз съм част от него. но по нашето българско законодателство, тъй като се изисква вписване в Търговски регистър и чак след вписването се приема за акт. Пред българското законодателство, касаещо ММС и други институции, легитимно е ръководството на Стефка Костадинова, тъй като все още не е вписан новия”, категоричен бе Любо Ганев.

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното
