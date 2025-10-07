FIVB отбеляза грандиозното посрещане на сребърните медалисти

Световната волейболна централа FIVB разказа на своята официална страница за грандиозните почести, които получиха българските национали след мондиала във Филипините, където "лъвовете" завоюваха сребърните медали. Заглавието на текста е: „Световните вицешампиони почетени от президента и патриарха“.

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Международната едерация FIVB дава пълна ретроспекция на празненствата, които обхванаха България. Започва се хилядите фенове, които изчакаха героите пред храм-паметника „Александър Невски“. После статията минава през президенството, където държавният глава Румен Радев връчи на всеки един почетен плакет.

„Треньорът Джанлоренцо Бленджини каза, че посрещането в София ще остави завинаги спомен у играчите – пише FIVB. - Президентът на федерацията Любомир Ганев благодари на феновете за подкрепата и добави, че се надява за нови успехи в бъдеще. Отборът подари на Румен Радев фланелка с автографи, както и топка. Делегацията след това посети Светия Синод, където отборът получи благословия от патриарх Даниил, който дари всеки с издание на Библията и икона на св. Цар Борис-Михаил. Денят завърши в Народното събрание, където председателят Наталия Киселова приветства състезателите и им пожела следващия път да се върнат със златни медали.“