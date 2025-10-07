Маркес: Тъжното е, че отново паднах на дясната ръка

Новият световен шампион в MotoGP Марк Маркес коментира падането си в Индонезия, предизвикано от Марко Бедзеки, който на практика го събори, но след това му се извини.

“Тъжно е, че отново ударих дясната ръка, като този път пораженията са в областта на ключицата, като са пострадали съединителните тъкани, може би са скъсани - обясни Маркес пред официалния сайт на MotoGP. - Но трябва да изчакаме още малко, за да разберем какъв точно е проблемът.

After a big incident, nothing but respect shown between @marcmarquez93 and Marco Bezzecchi 👏#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/qeU9EPmxK6 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2025

“Но това са състезанията, случват се такива неща. За първи път инцидентът не беше по моя вина, но в другите случаи грешките си бяха мои. Марко Бедзеки вече дойде и ми се извини. Лош късмет за мен, тъй като съм контузен, но още веднъж, това го има в състезанията.

“Ще послушаме докторите в Мадрид, след това ще се опитаме да се възстановя максимално бързо, но без да прибързваме.”

Вече стана ясно, че Маркес ще пропусне следващите два старта от MotoGP, но все още няма пълна яснота кога точно той ще се върне на пистата.

