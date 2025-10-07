Популярни
Маркес: Тъжното е, че отново паднах на дясната ръка

  • 7 окт 2025 | 13:32
  • 150
  • 0

Новият световен шампион в MotoGP Марк Маркес коментира падането си в Индонезия, предизвикано от Марко Бедзеки, който на практика го събори, но след това му се извини.

“Тъжно е, че отново ударих дясната ръка, като този път пораженията са в областта на ключицата, като са пострадали съединителните тъкани, може би са скъсани - обясни Маркес пред официалния сайт на MotoGP. - Но трябва да изчакаме още малко, за да разберем какъв точно е проблемът.

Световният шампион Марк Маркес аут от следващите два старта в MotoGP
Световният шампион Марк Маркес аут от следващите два старта в MotoGP

“Но това са състезанията, случват се такива неща. За първи път инцидентът не беше по моя вина, но в другите случаи грешките си бяха мои. Марко Бедзеки вече дойде и ми се извини. Лош късмет за мен, тъй като съм контузен, но още веднъж, това го има в състезанията.

“Ще послушаме докторите в Мадрид, след това ще се опитаме да се възстановя максимално бързо, но без да прибързваме.”

Вече стана ясно, че Маркес ще пропусне следващите два старта от MotoGP, но все още няма пълна яснота кога точно той ще се върне на пистата.

Алдегер спечели първата си победа в MotoGP след глупост на Бедзеки
Алдегер спечели първата си победа в MotoGP след глупост на Бедзеки
Снимки: Gettyimages

