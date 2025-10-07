Ша'Кари Ричардсън изненадващо се оттегли от турнира Athlos, но има важна новина за феновете

Ша'Кари Ричардсън изненада феновете си, като обяви, че няма да се състезава на турнира Athlos, но намекна за вълнуващи планове за присъстващите на събитието.

Американската спринтьорка потвърди, че няма да участва в надпреварата Athlos, предназначена само за жени и организирана от Алексис Оханян, която е насрочена за петък, 10 октомври.

Световната шампионка на 100 метра от Будапеща 2023 се присъедини към събитието като съосновател и съветник и се очакваше да се състезава в спринта на 100 метра за жени.

При привличането ѝ в лекоатлетическата лига, основателят Алексис Оханян отбеляза, че е огромна чест Ша'Кари Ричардсън, Габи Томас и Тара Дейвис-Удхол да се включат в движението.

"Габи, Ша'Кари и Тара представляват ново поколение атлети, които носят този спорт на раменете си и заслужават да бъдат компенсирани за това, че са еталон“, заяви Оханян в изявление.

"Бяхме фокусирани върху това да ги привлечем в лигата като съоснователи, за да сме сигурни, че изграждаме лига, която нашите атлети ще обичат.“

Въпреки очакванията, Ша'Кари Ричардсън публикува в своя профил в Инстаграм съобщение, че няма да стартира в надпреварата, но потвърди, че ще бъде там за среща с феновете.

"Въпреки че няма да бягам, определено ще бъда там за нашите фенове на леката атлетика! Ще се видим на Fan Zone Plaza за една епична вечер, в която жените ще доминират на пистата! Ще се видим там“, разкри Ша'Кари Ричардсън.

Настоящата олимпийска сребърна медалистка на 100 метра имаше смесен сезон през 2024 г., белязан от контузия в началото на годината и свада с приятеля ѝ, Крисчън Коулман, която доведе до нейния арест.

Ричардсън започна сезона си със спринта на 100 метра за жени на Seiko Golden Grand Prix, където завърши четвърта. След това тя участва на Prefontaine Classic, където финишира на далечното девето място, и по-късно потвърди, че все още се бори със същата контузия, която забави началото на сезона ѝ.

След това Ричардсън се състезава в сериите на 100 и 200 метра на първенството на САЩ, преди да се отправи към турнирите от Диамантената лига в Силезия и Брюксел, където завърши съответно шеста и втора на 100 метра.

На Световното първенство по лека атлетика Ричардсън завърши пета във финала на 100 метра, преди да изведе щафетата на САЩ на 4x100 метра до победата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages