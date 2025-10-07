Якоб Ингебригтсен с откровено признание след разочароващото си представяне на Световното

Олимпийският шампион Якоб Ингебригтсен разкри емоциите и предизвикателствата, пред които се е изправил след трудното си участие на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Норвежката звезда в бягането на дълги разстояния, който пристигна на шампионата като едно от най-големите имена в спорта, не успя да се класира за финала на 1500 метра и завърши на 10-о място във финала на 5000 метра.

24-годишният атлет обаче разкри, че е имал както физически, така и психически затруднения по време на цялото състезание. Сезонът му на открито през 2025 г. вече беше белязан от контузии, които го принудиха да пропусне всички други състезания преди Световното първенство.

Въпреки това той избра да се състезава на световната сцена, вместо да пропусне сезона изцяло.

В откровено изявление в последния си видеоклип в YouTube Ингебригтсен сподели как състезанието, докато не е в най-добрата си форма, е изпитало неговата нагласа и мотивация.

"Всичко е почти същото, просто опит, но е хубаво да осъзнаеш, че наистина трябва да свършиш много работа, за да достигнеш върхово ниво и да си постоянен, да бягаш бързо. Мисля, че повечето хора биха си останали вкъщи и според мен това е проблем, но за всички останали това е, което са очаквали. Това е, което всеки друг би направил“, каза той, цитиран първо от SportsKeeda.

Да се изправиш пред страха и да намериш нова перспектива

Ингебригтсен разкри, че най-големият му страх не е да загуби, а да не успее да се представи според възможностите си.

"Не се страхувам да губя, повече се страхувам да не дам най-доброто от себе си. В неделя това определено беше осъзнаване на страха; имах толкова лош ден и не бях в състояние да направя това, което смятах, че трябваше да направя“, каза той.

Коментарите му разкриват една по-интроспективна страна на Ингебригтсен, който често е представян като изключително уверен и непоколебим под напрежение.

Въпреки разочароващите си резултати, той изрази гордост, че е излязъл да се състезава, вместо да се оттегли от шампионата. Решението му да се състезава въпреки трудностите отразява неговата устойчивост и дълбока любов към надпреварата.

Благодарност и решимост за завръщане

След събитието Ингебригтсен сподели прочувствено съобщение с феновете си в Инстаграм, изразявайки благодарност за възможността да се състезава на световната сцена и за подкрепата, която е получил през трудния сезон.

"Рискувай всичко или се прибирай у дома! Единственото по-лошо нещо от това да завършиш 10-и е да гледаш Световното първенство от вкъщи. Бягам, защото обичам състезанията, и никога няма да пропусна възможност да се тествам срещу най-добрите. Благодаря на всички за подкрепата през тези няколко предизвикателни месеца“, написа той.

Публикацията на Ингебригтсен подчерта позитивната му нагласа и решимостта му да се завърне по-силен през предстоящия сезон.

Въпреки че 2025 г. може да не е протекла по план, откритостта и смирението на норвежкия шампион му спечелиха още по-голямо уважение сред фенове и колеги атлети.